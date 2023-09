Élections chez les Jeunes MR : voici les candidates qui ambitionnent d’être “le futur du MR”

Les candidates se présentent en ticket. Laura Hidalgo, l’actuelle présidente des Jeunes MR, se relance, avec Guillaume Soupart et Théo Jacques à ses côtés pour la vice-présidence. Le premier est conseiller communal à Mons et assistant de la député-bourgmestre et ex-ministre Jacqueline Galant. Le second est vice-président du MR de Grâce-Hollogne et secrétaire politique des Jeunes MR de Liège. Sa particularité ? Il n’a que 19 ans.

Laura Hidalgo, Guillaume Soupart et Théo Jacques briguent la présidence et la coprésidence des Jeunes MR. ©D.R.

En face, on a Victoria Vandenberg, conseillère provinciale, présidente de la fédération liégeoise des Jeunes MR et collaboratrice du ministre-Président Pierre-Yves Jeholet. À ses côtés, Victor T’Kindt, de Tournai, et Olivier Eggermont, collaborateur du ministre fédéral David Clarinval. Fait amusant : Olivier Eggermont est président des Jeunes MR de la Ville de Bruxelles, section dans laquelle se retrouve sa présidente nationale et face à laquelle il s’oppose, Laura Hidalgo.

Force de mobilisation électorale

Les Jeunes MR, cela représente une force de mobilisation de 6 500 membres. Un petit nombre d’entre eux sont déjà collaborateurs parlementaires ou conseillers communaux. “Les Jeunes MR, c’est l’investissement pour le futur du parti”, reconnaît Laura Hidalgo, qui se targue d’avoir dynamisé les troupes ces dernières années et d’en avoir changé l’image. “On parle davantage aux jeunes maintenant. L’âge moyen est de 23 ans, alors qu’avant, il était plutôt de 27-28. On veut toucher cette génération qui va voter.”

Victoria Vandeberg, Olivier Eggermont et Victor T'Kindt briguent la présidence et la vice-présidence des Jeunes MR. ©DR

Les membres de l’OJ libérale ont en effet reçu des formations pour faire du porte-à-porte lors de la campagne électorale à venir. “Le MR a le meilleur programme. On est un projet alternatif, on forme à l’éloquence. Il est important pour nous de leur donner la possibilité d’être les meilleurs élus de demain”, poursuit la Bruxelloise, qui se présentera aux communales en 2024 sur la liste de David Weytsman.

Victoria Vandeberg défend la même volonté d’avoir “des jeunes présents sur le terrain partout” en Wallonie et à Bruxelles. “Notre grand défi en 2024 sera de garder la majorité dans certaines communes. On le fera en abordant les sujets vraiment primordiaux pour les jeunes, comme l’accès au logement ou le niveau de vie de manière générale. Nous sommes là pour amener des pistes de réponses. Nous voulons redonner confiance aux jeunes dans la politique avec des thématiques qui leur parlent. Il est important pour nous de préparer les Jeunes MR à la campagne électorale.”

Pas de clanité Reynders-Michel

Si les deux équipes jouent déjà des rôles au sein de cabinets libéraux, elles refusent de se réclamer du clan Michel ou du clan Reynders. “Je ne rentre pas là-dedans”, évacue Victoria Vandeberg. “J’ose espérer que la nouvelle génération ne sera pas dans ces clans. On restera tous jeunes MR. J’espère qu’on peut tous s’entendre entre libéraux.”

”J’adore toutes les personnalités du MR”, nous répond “en toute sincérité” Laura Hidalgo, “mais j’ai un peu grandi avec Georges-Louis Bouchez. Quand j’étais militante à la fédération des étudiants libéraux, Georges-Louis a été la première personne que j’ai rencontrée dans mon activité politique. Je suis une pro-Georges et une pro-David Leisterh. Avec eux, je travaille énormément.”