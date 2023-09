Hausse record des abandons dans les refuges : "ils nous disent qu’ils ne s’en sortent plus"

“Avant la crise, ce type d’abandons n’existait pas. Les gens évoquaient principalement des problèmes de comportement quand ils nous laissaient un chien, maintenant les gens nous parlent de leurs difficultés financières, pour ceux qui ont le courage de le faire car ce n’est pas évident”, déplore-t-il.

Selon le responsable du refuge, le prix de la litière pour chat a été multiplié par trois en l’espace de quelques années tandis que certaines marques d’alimentation affichent des hausses de plus de 25 %. De quoi plomber encore davantage les finances des ménages déjà durement touchés par une hausse de l’énergie et une explosion des loyers et du carburant.

Le président de la SPA de Charleroi, Franck Goffaux fait le même constat.

“Tous les jours, on reçoit des appels de propriétaires d’animaux qui nous disent qu’ils ne s’en sortent plus. Ils sont très attachés à leurs chiens et chats et n’ont aucune envie de les abandonner mais ils n’ont parfois pas d’autre choix. Ils nous disent qu’à la fin du mois, ils ne parviennent plus à payer pour leur nourriture. Il faut dire que la hausse des prix est juste hallucinante”, relate-t-il.

Résultat? La SPA de Charleroi, comme les autres refuges du pays débordent d’animaux. “On n’attend qu’une chose, que des personnes viennent adopter un chien ou un chat afin qu’on puisse libérer de la place pour accueillir de nouveaux animaux”, explique-t-il.

Le refuge tente d’aider les personnes en difficulté tant bien que mal.

“On essaye de les aider mais ça devient de plus en plus difficile. On voit bien que quand on organise une collecte d’aliments, on récolte beaucoup moins de dons qu’il y a quelques années et on reçoit de la nourriture de moins bonne qualité qu’avant”, constate-t-il.

Notons par ailleurs que de nombreux propriétaires sous-estiment l’ampleur des frais liés à la possession d’un animal de compagnie. “Quand on accueille un animal, il faut payer pour l’identification qui est obligatoire, pour la stérilisation, les soins de prévention, les vermifuges et les vaccins. Après ça, il faut compter une visite annuelle pour le suivi vaccinal. Et pour les animaux qui ont des problèmes de santé ou des besoins spécifiques, il faut compter les médicaments éventuels, un détartrage, un bilan gériatrique… Mais les frais vétérinaires présentent la plus petite part dans les dépenses des propriétaires d’animaux. Ce qui coûte le plus cher, c’est l’alimentation”, explique Fabienne Marchand, vétérinaire spécialisée dans les petits animaux.

Dans ce domaine, il y a à boire et à manger : des aliments bas de gamme et des produits bien plus qualitatifs mais dont le coût peut être rébarbatif bien que plus avantageux sur le long terme. Car si les aliments de marque sont plus chers mais ils sont aussi plus nourrissants et surtout, meilleurs pour la santé. On en achète donc moins et on évite des frais vétérinaires élevés par la suite.

Enfin, les coûts dépendent évidemment du type d’animal et de son gabarit. Mieux vaut y penser avant d’opter pour un Saint-Bernard ou un dogue allemand.