Posséder un chat ou un chien est presque devenu un luxe

On y observe cependant des hausses variables des prix en fonction des enseignes et des marques. Sur l’ensemble des marques que nous avons analysé avec notre expert. Christophe Echement, CEO de l’application de comparaison de prix PingPrice, on constate qu’aucun produit n’a baissé. Tout comme pour l’ensemble des produits de consommation, la tendance est à la (forte) hausse.

"La moyenne d’augmentation du panel de marques Animaux correspond à la tendance observée sur les autres marques, Colruyt augmente le plus ses prix et diminue l’écart avec ses concurrents. Deux exemples : Pedigree (+36 %) alors que Delhaize et Carrefour n’augmentent que de 17 %."

Colruyt aurait-il ainsi subitement perdu de son pouvoir de négociation auprès des marques ? Ou cherche-t-il, tout en maintenant des prix compétitifs par rapport à la concurrence, à augmenter ses marges pour combler le manque à gagner plombé ses derniers résultats ? Au vu des augmentations plus marquées chez le leader de la grande distribution, on peut en effet s’interroger sur cet étrange effet de rattrapage.

"De façon identique Whiskas augmente de 31 % chez Colruyt alors que chez Delhaize (24 %) et chez Carrefour (21 %) l’augmentation est moins élevée. Au niveau des marques propres on constate la même tendance chez Colruyt avec des augmentations de 19 % (Everyday) et 15 % (Boni) alors que chez Delhaize on n’est qu’à 3 % et même -9 % pour 365. Carrefour augmente également de 16 % concernant sa marque."

Ces constats pointent à nouveau les anomalies de variations de prix d’une enseigne à l’autre. Il n’est en effet pas normal qu’un distributeur augmente ses prix, sur certains produits comme Catisfaction, de 47,48 % alors que, dans le même temps, Carrefour peut se limiter à une hausse de 15,16 %. Comme dans d’autres catégories de produits, on voit clairement que Colruyt souhaite poursuivre sa stratégie des prix les plus bas du marché, mais n’hésite pas à augmenter ses prix au maximum, même si cela réduit l’écart avec la concurrence.

Plus cher pour les chats

Autre constat, la hausse des prix a impacté plus fortement les produits pour chats que ceux dédiés aux chiens. "On constate que les prix augmentent un peu plus pour les chats +16 % que pour les chiens + 12 % surtout chez Colruyt. Carrefour se distinguant en augmentant fortement les prix sur les aliments pour Rongeurs et Oiseaux. L'analyse par type d'aliment révèle une plus grande augmentation du sec (croquettes, etc..) par rapport à l'humide (barquettes, sac fraîcheur, etc..) surtout chez Colruyt, Delhaize suit cette tendance avec moins d'augmentations. Carrefour propose, lui, une augmentation similaire entre les 2. Au niveau des snacks, la palme revient à Delhaize, 14 % suivi par Carrefour 12 %, Colruyt fermant la marche avec 9 %. Concernant les litières, Colruyt pulvérise ses concurrents avec 37 % d'augmentation moyenne, Carrefour restant à un niveau similaire aux autres types de produits et Delhaize n'augmente que de 9 %."

Avoir un animal de compagnie, c’est une responsabilité. Et si la plupart des propriétaires de chiens, chats et autres rongeurs ou oiseaux assument pleinement cette responsabilité, elle est devenue financièrement trop lourde pour certains, contraints à l’abandon…

Pour les produits animaliers comme pour l'ensemble des produits et biens de consommation, comparer les prix et les promos reste le meilleur moyen de faire des économies. "C'est pourquoi, sur notre application PingPrice, nous permettons de comparer aussi les produits animaliers entre les supermarchés en scannant le code-barres d'un produit", conclut Christophe Echement.