Une peine de prison pour les auteurs de rodéo urbain : la proposition de loi de la députée Vanessa Matz pour alourdir les sanctions

Il y a bien un article d’arrêté royal qui interdit d’inciter ou de provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive. Et un autre qui interdit les luttes de vitesse, ainsi qu’à des épreuves sportives, notamment des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse. “Mais ceux-ci ne permettent pas d’englober pleinement ce phénomène”. Du reste, la Cour de Cassation a précisé encore récemment que seule une course d’adresse présentant un élément compétitif relève de cette législation. “Les rodéos pour le fun, pas pour la compétition, ou pratiqués en solo y échappent donc…”, constate la députée.

” Le rodéo urbain ou rodéo motorisé ou rodéo sauvage ou encore 'cross bitume' est un comportement illégal sur la voie publique réalisé le plus souvent sur des deux-roues ou des quads, qui compromet la sécurité des usagers et des riverains”, poursuit-elle. “Cette délinquance touche désormais aussi les voitures. Avec de grosses cylindrées de préférence, les contrevenants opèrent, seuls ou en groupe, des drifts dans les ronds-points ou les carrefours quand ils ne s’opposent tout simplement pas dans des courses de vitesse. Venue des villes, cette pratique est en pleine expansion et elle s’étend désormais à certaines campagnes. Les rodéos et courses de rue provoquent de l’insécurité et des nuisances sonores au cœur des villes et villages.”

Les autres pays sont aussi touchés par ce fléau. C’est le cas notamment de la France qui a même voté une législation spécifique qui va nettement plus loin que les confiscations de véhicules (par les bourgmestres) et les amendes administratives belges. Dans l’Hexagone, la loi “renforçant la lutte contre les rodéos motorisés” punit les acrobaties ou courses de scooters, motos ou voitures. Ce délit est passible d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

”Il est intolérable de laisser un climat d’insécurité s’installer, c’est pourquoi je propose de créer une infraction en tant que telle qui interdit le rodéo urbain et à le sanctionner. Cette nouvelle infraction nous semble essentielle car actuellement, la police est en manque d’outil pour sanctionner et inciter les auteurs à ne pas recommencer.”

Vanessa Matz va donc déposer une proposition de loi qui définit clairement ce qu’est le rodéo urbain et qui crée une infraction spécifique. “Nous définissons le rodéo urbain non autorisé par les autorités par le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique.”

Les auteurs peuvent être punis d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 200 euros à 2000 euros (à multiplier par 8, via les centimes additionnels.). De plus, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus ou à titre définitif.”

”À l’image de la France, nous voulons instaurer une gradation dans l’échelle des sanctions pour renforcer le caractère dangereux de l’acte de rodéo urbain”, précise encore la députée. “Les peines sont doublées si les rodéos sont commis en réunion, triplées si l’auteur est sous l’emprise de la drogue ou de l’alcool, ou s’il n’a pas son permis de conduire et même quintuplées si le contrevenant cumule au moins deux de ces circonstances aggravantes.”