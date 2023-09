62 324 passagers ont été impactés par les grèves de Ryanair : “Ce n’est pas anecdotique”, s’inquiète le ministre wallon des Aéroports

Inquiet de l’impact que ces grèves à l’aéroport de Charleroi pouvaient avoir sur les passagers et sur l’économie wallonne, le ministre wallon des Aéroports, Adrien Dolimont (MR), a sollicité un entretien avec les acteurs concernés. À cette occasion, il a pu recueillir quelques données.

”Au cours des grèves de juillet (15 et 16 juillet et 29 et 30 juillet), d’août (14 et 15 août) et septembre (14 et 15 septembre), ce sont 362 vols qui ont été annulés et 62 324 passagers impactés. Ce n’est pas anecdotique”, a déclaré le libéral lundi en commission Budget.

Oubliés par le fédéral

À l’issue des entrevues, Adrien Dolimont a écrit au Premier ministre Alexander De Croo ainsi qu’à ses vice-Premiers afin de leur demander d’activer les leviers en leur possession “en vue de mettre un terme au conflit en rappelant que celui-ci fait peser sur notre outil et notre Région un risque important en termes d’emplois”, a-t-il expliqué.

Fait surprenant : bien que la grève a commencé au plus fort de l’été, en plein mois de juillet, aucun autre ministre n’avait, à ce jour, reçu les syndicats et les représentants de l’employeur. Après un peu plus de deux mois, les syndicats ont le sentiment d’être oubliés du monde politique. Les organisations ont envoyé des lettres au Premier ministre, au ministre fédéral du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) et au ministre-Président wallon Elio Di Rupo. Ces courriers sont restés sans réponse. “Personne ne semble vouloir faire respecter nos droits”, se plaignaient-ils avant d’être entendus par le ministre wallon du Budget.

La paix sociale n’est pas encore actée

Ce week-end, on a semblé apercevoir un début de fumée blanche dans ce conflit social, mais il ne s’agit que d’un timide pas en avant. Vendredi, les syndicats flamands évoquaient la signature d’un protocole de négociation et la fin des grèves pour une durée de deux mois. Un message clarifié par la CNE le lendemain, évoquant des annonces “erronées, ou largement optimistes”, comme l’expliquait Felipe Van Keirsbilck, secrétaire général à la CNE. “Il est vrai que des protocoles ont été signés ce vendredi. La question est maintenant de savoir si Ryanair sera honnête durant ces négociations qui ont comme objectifs les nôtres : le respect du droit belge, le maintien du régime de travail actuel et le retour – avec indexation – des salaires de 2019.”

Autrement dit, le risque de grève durant les vacances de Toussaint reste présent, même s’il est mis entre parenthèses. “Il y a autant de différence entre un protocole de négociation et un accord qu’entre espoir et réalité, prévient-il. C’est un premier pas important, mais le chemin est encore long. Mais arriver à lancer des négociations avec Ryanair, c’est déjà un succès !”