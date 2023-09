L’ancien président de parti est sorti de son silence médiatique depuis l’élection de son successeur à la tête de l’Open VLD. Il évoque tout d’abord les sondages qui ne donnent que 8 % d’intentions de vote aux libéraux flamands. “Les sondages sont inquiétants mais ça ne reste que des sondages. Du côté néerlandophone, les partis démocratiques souffrent beaucoup. Il y a un malaise sur la politique en générale. L’année s’est mal terminée en juin, aussi bien au fédéral qu’au régional. Les réformes ne se passent pas comme les Flamands le voudraient. Face à ça, il y a une réponse, c’est le travail dans les gouvernements”, confie d’emblée Egbert Lachaert.

Ce dernier est revenu sur les élections plutôt chaotiques que l'Open VLD a connues pour élire son successeur, le tout à moins d’un an des élections nationales et régionales. “C’était un passage de témoin très compliqué. Maintenant, le débat est clos. C’est un choix que le parti fait pour l’année prochaine. Alexander De Croo est le leader politique du parti. Tom Ongena (ndlr : le nouveau président de l’Open VLD) était le directeur de campagne électorale du parti. Il va continuer ce travail. C’est une stratégie valable quand on a le Premier ministre dans son parti. On a déjà vécu ça par le passé”.

Egbert Lachaert a aussi dressé le bilan de la Vivaldi : “Il est valable mais les deux premières années, c’était de la gestion de crise. Heureusement que le gouvernement était là. Maintenant, on est dans une autre phase, celle des réformes économiques, notamment pour le budget. Et là, il faut laisser la Vivaldi travailler mais on se demande si des accords pourront être trouvés”.

L’ancien président des libéraux flamands s’est expliqué au sujet du plan de Bart De Wever de faire un cartel de partis flamands pour que le PS ne soit pas au pouvoir après les élections du 9 juin prochain. “C’est le plan de Bart De Wever mais pas le mien. Moi, je suis inquiété par la situation politique de la Flandre. On est dans un paysage politique balkanisé en Flandre. Notre plus grand parti est la N-VA. Beaucoup de citoyens se détachent de la politique. Pour faire face à cela, il faut continuer à travailler au niveau fédéral et au niveau régional pour pouvoir avoir des réformes. Il y a des choses sur lesquelles on est d’accord en Flandre comme notamment sur le marché du travail. Mais il faut plus collaborer et pas se taper tous les jours dessus. Il n’y a pas de front contre le PS mais je remarque que beaucoup de réformes bloquent à cause d’eux. […] Il faut que le PS avance vers une modernité”, détaille l’invité de LN24 et LN Radio.

Egbert Lachaert, très enthousiaste ce mardi matin, a également évoqué sa potentielle retraite politique.

