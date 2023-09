Fonck, Dallemagne, Fremault, Greoli, Antoine… de nombreux poids lourds quittent les Engagés : “Mais ils ne s’en vont pas fâchés”, rétorque Prévot

Ce mardi, le député Georges Dallemagne (8 766 voix en 2019) annonce quitter la politique en 2024. Quelques mois plus tôt, la cheffe de groupe à la Chambre Catherine Fonck (19 333 voix) faisait de même. Les anciens ministres Céline Fremault (7 707 voix) et André Antoine (5 705 voix) quitteront également la politique après les élections. Il y a un an, l’ancienne ministre Alda Greoli (6 146 voix de préférence en 2019) s’était également retirée de la vie politique régionale.

À lire aussi

Cette mécanique d’évaporation des figures de proue des anciens chrétiens-démocrates n’inquiète pas outre mesure le top du parti de centre-droit. “C’est dans l’ordre des choses pour tous les partis à tous les scrutins. Ils ne s’en vont pas fâchés ni pour d’autres formations politiques, ils tournent souvent la page de plusieurs décennies d’engagement politique ardu et aspirent désormais à autre chose”, philosophe Maxime Prévot. “C’est éminemment respectable. Ce sera aussi mon cas un jour. Derrière chaque départ, il y a aussi une opportunité. J’ai moi-même pu être mis en orbite après le départ de Richard Fournaux. Et de nouvelles personnalités vont nous rejoindre encore dans les prochains jours et mois.”

À lire aussi

Au sein du parti, on préfère se dire qu’une génération passe la main. Le fraîchement débarqué Olivier de Wasseige devrait être élu avec la tête de liste régionale à Liège grâce à son portefeuille fourni, récupérant de fait la place laissée vacante par Alda Greoli. Deux sièges se vident au fédéral ? On trouve de nouvelles têtes. Yves Coppieters est présenté comme celui qui va ravir un nouveau siège au fédéral dans le Brabant wallon. Benoît Lutgen devrait faire son retour dans les couloirs de la Chambre puisque la place à l’Europe est réservée à Yvan Verougstraete. Jean-Luc Crucke (18 400 voix de préférence en 2019) est bien parti pour reprendre la place de Catherine Fonck.

À lire aussi

En réalité, les membres des Engagés se permettent même un certain optimisme. Il était prévu de longue date que Georges Dallemagne passe la main, lui qui, excepté en 2019, avait toujours siégé grâce à la suppléance. Son départ décongestionne les listes qui s’embouteillaient dans la capitale du côté de Woluwe-Saint-Pierre. Il se dit que certaines animosités claniques qui existaient il y a quelques mois à Bruxelles auraient disparu. Les tensions entre le nord-ouest et le sud-est, souvent caricaturées comme une opposition entre “communautaristes” et “bourgeois cathos”, se seraient évaporées avec le départ de quelques fortes têtes. Plusieurs figures bruxelloises nous décrivent une dynamique très positive autour de Christophe De Beukelaer.

Ce que ne rejette pas le président de fédération. “Je suis confiant pour la suite. Nous sommes en train d’incarner une dynamique de changement. Je ne pourrais pas me donner corps et âme comme je le fais si je n’avais pas espoir.”

Même constat en Wallonie. François Desquesnes, chef de groupe au parlement wallon, se félicite de ce vent nouveau au sein du mouvement. “On est une force attractive revigorante. Nous attirons des libéraux sociaux qui ne sont pas issus d’un poto-poto social-chrétien. C’est la preuve que le projet politique que l’on porte a été renouvelé.”

Il faut toutefois nuancer. Cet optimisme wallon serait, selon nos sources, plus confortablement assis que l’optimisme bruxellois. La capitale serait le game-changer des Engagés. C’est sur ce territoire que Maxime Prévot joue sa présidence. Si Bruxelles score en 2024, le président des humanistes pourra valider son projet. Et pour cela, une personne pourra jouer un rôle décisif : Joëlle Milquet. Il se dit que l’actuel président des Engagés ferait des pieds et des mains pour que l’ancienne présidente revienne dans l’arène.

À ce stade, aucun des deux concernés n’a toutefois confirmé cette rumeur.