Grève dans les prisons: une deuxième et dernière journée de grève bien suivie dans les prisons du pays

Le fonctionnement des prisons reste donc fortement perturbé en cette deuxième journée de grève. Bien qu'un service minimum doit être garanti, l'ampleur du mouvement a entraîné la suppression des visites, des activités, du travail pour les détenus et des sorties au préau. Dans certains établissements pénitentiaires, seuls les repas et les soins médicaux sont assurés. La grève est donc source de tensions chez les détenus, tant au nord qu'au sud du pays.

À la prison de Namur, 27 prisonniers ont d'ailleurs refusé de regagner leur cellule mardi au terme de l'heure matinal de préau. "La direction a dû faire appel à la police. À midi, tous les détenus étaient rentrés sans grande difficulté", a indiqué Mme Callebaut.

Ces derniers jours, plusieurs mouvements de révolte ont émaillé le fonctionnement des prisons. Ce fut notamment le cas à Termonde hier soir, à Mons dimanche et à Turnhout vendredi soir.

Une grève de 48h00 est en vigueur depuis dimanche 22h00 et doit se poursuivre jusqu'à ce mardi 22h00. Le personnel pénitentiaire veut ainsi dénoncer les conditions de détention et de travail "inhumaines" qui règnent dans les prisons à cause de la surpopulation carcérale et d'un manque de personnel.