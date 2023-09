”Il faut qu’on parle” : Georges-Louis Bouchez prêt à à rompre le cordon sanitaire ? “Je ne le ferai pas mais je trouve cela anormal”

Concernant le premier débat, Xavier Dupret explique qu’il a connu des élus qui rentraient tous les jours des frais monumentaux pour des cigares ou des restaurants de luxe, bien au-delà de ce scandale-ci. “Cette dame n’a rien commis d’illégal. J’ai connu des parlementaires qu’on ne pouvait rencontrer que dans des restaurants de luxe”.

Au sujet du deuxième débat, “politiques et médias : Je t’aime, moi non plus”, Georges-Louis Bouchez affirme ne pas être contre un débat avec le Vlaams Belang… mais qu’il ne le fera pas. “Le cordon sanitaire avec un parti qui n’a pas d’élus et qui est microscopique est légitime. Par contre, le Vlaams Belang est le premier parti de Flandre selon les sondages. On ne va pas aller faire de débats car j’ai signé l’accord mais je trouve cela anormal à titre personnel. Je respecte cette règle uniquement parce que je suis président d’un parti et que je n’engage pas que ma personne”.