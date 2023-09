"L'Eglise aurait dû voir les violences sexuelles en son sein", reconnait un évêque belge

Les années d'abus sexuels, dépeints par ces reportages ces dernières semaines, sont "Inexcusables" et "en contradiction absolue avec ce que l'Église représente", a notamment estimé Mgr Bonny. Il a évoqué des mécanismes de contrôle défaillants, qui ont permis aux auteurs de ces violences de ne pas être retirés du système.

L'évêque d'Anvers a également confié être en colère contre la génération précédente des dirigeants catholiques, tels que Mgr Godfried Danneels, qui, selon lui, n'ont pas abordé ces questions. "Si vous l'aviez fait, il se serait au moins passé quelque chose", a-t-il pointé. "C'est maintenant à la génération suivante de tirer les marrons du feu, des marrons qui n'auraient déjà plus dû s'y trouver."

"C'est une bonne chose que l'émission ait été réalisée", a encore dit Mgr Bonny. "Il s'agit de témoignages très douloureux mais dignes, et le tout est monté de manière sereine."

Pour lui, la série documentaire montre que l'énergie déployée ces dernières années pour reconnaître les victimes et les auteurs de crimes n'a pas été suffisante. "Les victimes restent avec leurs blessures", a souligné l'évêque d'Anvers. "Nous reprendrons contact avec les victimes dans les semaines et les mois à venir et nous écouterons d'abord ce qu'elles attendent de nous au-delà de ce qui s'est déjà passé."