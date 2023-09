L’enfer du métier de gardien de prison: “Pour nous, la situation va devenir encore plus invivable”

Surpopulation carcérale, manque de personnel et un ministre de la Justice “qui s’entête” à vouloir appliquer à tout prix les peines d’emprisonnement courtes ce qui risque d’aggraver la surpopulation, le constat que dressent les syndicats est sans appel.

Historiquement, les agents pénitentiaires n’ont pas attendu que les courtes peines (- de 3 ans) prestées en prison entrent en application. Leur mal-être était déjà palpable bien avant cette nouvelle donne alarmante.

“Au quotidien, tout est surdimensionné”, témoigne Eric Manise, agent pénitentiaire à la prison de Lantin, et président des délégués syndicaux CSC pour la prison liégeoise.

Eric Manise ©DR

“Dans notre fonctionnement, tout est réglementé, minuté. Gérer dans le même temps un préau de 100 détenus alors qu’il ne devrait y avoir que 60 est source de pression. Pareil pour les douches, il y en a quatre par niveau, un nombre excessif doit y passer chaque jour. Il y a plus de trajets pour amener les détenus au Palais de Justice puis pour les ramener. Plus de visiteurs, plus de fouilles, plus de tout en fait. Des cas psychologiques sont dans des cellules normales par manque de place dans les ailes psychiatriques.”

Agressions verbales voire physiques, entre détenus ou envers la personne, sont de plus en plus nombreuses aussi : “C’est vrai. Les situations de crise sont là. Pour nous, ce n’est pas parce qu’une journée commence bien qu’elle ne finira pas mal. Mais il faut se mettre à leur place. Des cellules de quelques mètres carrés pour deux personnes, là où par rappel, en théorie, chacun doit avoir sa propre cellule, cela influe sur les comportements. L’un doit aller à la toilette pendant que l’autre est en train de manger.”

Un agent pénitentiaire vit-il donc sous tension permanente ? “Pas permanente. À la longue, on s’habitue à la pression, au fait de manger sur le pouce par manque de temps, aux congés refusés. Mais avec l’arrivée massive des condamnés à de petites peines, on va tout droit dans le mur. Ce sera ingérable. Pour nous, pour les détenus, la situation va devenir encore plus invivable. Le ministre de la Justice a mis la charrue avant les bœufs. Il aurait fallu construire les quinze maisons de détention promises (NDLR. A la base, censées accueillir justement les petites peines, places 600 places au total). Mais on est loin du compte.”

Ce lundi, le ministre Van Quickenborne a annoncé qu’il y aura une nouvelle maison de détention à Anvers. Il y a en déjà deux., à Courtrai et à Forest. Des maisons de détention sont également prévues à Olen, Zelzate, Ninove et Genk.