Les agressions en hausse contre les policiers, pompiers et ambulanciers : “La population est beaucoup plus à cran depuis la crise sanitaire”

Selon lui, l’appauvrissement de la société contribue à ce sentiment de violence exacerbée. “La crise énergétique impacte le pouvoir d’achat, les gens sont plus à cran. Ils ne parviennent plus à payer les factures d’électricité, de gaz. Les amendes routières sont plus nombreuses du fait de l’augmentation du nombre de radars et on va continuellement puiser dans la poche du citoyen qui est à bout de nerfs”, observe Eddy Quaino.

Dès lors, au moindre contrôle policier, la situation peut vite s’envenimer. “Il suffit d’un contrôle technique ou d’une assurance qui n’est pas en ordre pour que la situation dégénère. On l’a vu à Oupeye avec les émeutes qui ont suivi le décès d’un homme qui avait refusé d’obtempérer à un contrôle de police”, poursuit-il.

Il pointe également du doigt le rôle joué par les réseaux sociaux qui contribuent à propager la haine. “Les réseaux sociaux amplifient les situations, il n’y a plus aucune analyse ou nuance. Le problème, c’est qu’on aura toujours du mal à contrôler ces réseaux, on n’a aucun pouvoir dessus, les gens y racontent n’importe quoi et les fake news circulent à la vitesse de l’éclair, les gens ne prennent plus le temps de comprendre les situations parfois complexes. Les appels à la haine sont trop souvent réprimés”, ajoute Eddy Quaino.

Concernant les chiffres, il est très compliqué de connaître le nombre d’agressions commises sur les policiers. “C’est là tout l’enjeu de nos discussions avec le ministre Van Quickenborne. Selon son cabinet, environ 1400 faits ont par exemple été enregistrés l’année dernière, alors que nous en avons signalé dix fois plus”, détaille-t-il. “Il y a une disproportion énorme et l’objectif est de mettre en place un vrai monitoring des faits de violence pour les différentes fonctions du service public, que ce soit les policiers, services d’urgences dans les hôpitaux, les administrations communales, les pompiers et ambulanciers.”

Et de fait, le phénomène n’épargne pas les services de pompiers et ambulanciers. “Les agressions contre les ambulanciers émanent la plupart du temps des patients ou de leurs proches qui ne savent pas comment réagir sous le coup de la panique, ou qui ne comprennent pas les actes posés. Ces agressions peuvent être exacerbées lorsque les patients sont sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments”, explique Walter Derieuw, porte-parole du Siamu. “Quant aux pompiers, ils sont pris à partie lors des interventions. Certaines personnes estiment qu’il s’agit du premier maillon qui représente l’autorité alors que cela n’a aucun sens de s’en prendre à eux.”

"On incite dès lors notre personnel à signaler le moindre fait, dont les insultes verbales, on facilite le rapport des faits. Des formations sont dispensées à notre personnel pour avoir une communication non-violente et désamorcer une situation tendue, comprendre comment procéder en cas d’émeute. Nous avons par ailleurs renforcé la sécurité des véhicules d’intervention.”