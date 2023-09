Les tribunaux de la famille sont submergés : “Il faut des années pour décider de la garde d’un enfant ou d’un partage du patrimoine”

C’est pourquoi la Ligue des familles a décidé de mettre le ministre de la Justice face à ses responsabilités et d’attaque l’Etat belge face à la lenteur du tribunal de la famille. Les plaidoiries ont démarré ce mardi.

”Nos clients attendent des mois, voire des années pour que des questions aussi fondamentales que celles touchant à la garde de leurs enfants ou au partage de leur patrimoine soient tranchées”, fustige Me Nadine Kalamian, porte-parole et associée du cabinet d’avocats KHK. “Les avocats sont pour leur part confrontés en permanence et avec impuissance, à la détresse et au mécontentement des justiciables. Toute forme d’interpellation est demeurée lettre morte et sans effets. Il n’y a donc plus d’autre choix que celui d’agir pour protéger et garantir notre droit au libre exercice d’une profession dans de bonnes conditions, ainsi que les droits fondamentaux des justiciables”.

Pour la Ligue des familles, “nous parlons ici de parents séparés qui doivent attendre deux ans un jugement relatif à l’hébergement des enfants. D’ex-conjoints qui attendent pendant trois ans une révision de la pension alimentaire suite à un changement de situation financière. De personnes qui ont divorcé il y a deux ans et qui attendent toujours de pouvoir récupérer le fruit de la vente de leur logement, bloqué dans l’attente d’un jugement. Selon les cas, des parents se retrouvent en difficulté financière à cause de cet arriéré judiciaire, ne peuvent pas voir leurs enfants suffisamment et perdent avec eux un temps précieux qu’ils ne récupéreront jamais, et sont empêchés de refaire leurs vies.”

Selon les avocates des requérantes, Me Audrey Despontin et Me Audrey Lackner, l’action intentée repose sur un simple constat : “le pouvoir judiciaire est méprisé par les autres pouvoirs, et ce depuis trop longtemps. Le ministre de la Justice a des obligations légales pour assurer le bon fonctionnement des Cours et Tribunaux, et en dépit de multiples condamnations à ce sujet – en ce compris par la Cour européenne des droits de l’Homme – son inertie reste totale. C’est inacceptable.”