"Saviez-vous que les centres SOFELIA sont situés dans deux des quartiers les plus pauvres de Bruxelles ? Pourquoi ? afin de faire un nettoyage ethnique, et d’exterminer les plus faibles", indique ainsi l'affiche, qui compare au passage l'avortement au nazisme et précise que "chaque enfant avorté est comme un esclave dans le ventre de sa mère"

Nous ne disposons pas à ce stade d'informations quant aux auteurs du message. Contactée, la porte-parole de la STIB indique ne pas être au courant de l'incident.