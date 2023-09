Pascal Vrebos reçoit Bruno Dayez, avocat de Marc Dutroux : “Je considère qu’il est bien plus en danger qu’il n’est dangereux” (VIDÉO)

Dans sa nouvelle émission sur LN24, Pascal Vrebos a reçu Bruno Dayez. De quoi aborder la situation des prisons en Belgique et la potentielle libération de Marc Dutroux. “La prison a deux fondements : une punition et une neutralisation des gens dangereux. En termes de punition, je considère qu’au-delà d’une certaine mesure, la peine est suffisante. Dans ce cas, j’ai fait savoir que quelqu’un qui a fait 25 années de prison ferme est une sanction suffisante. Le but de la peine est la réinsertion. Je me bats pour des questions symboliques, notamment pour dire que la perpétuité réelle est une abomination”.