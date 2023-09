Youssef Handichi, machine à voix du PTB, va laisser son poste de député pour redevenir ouvrier : “Je veux retrouver la vie réelle”

”Je veux retrouver la vie réelle. Je ne suis plus à 100 % dans ma vie politique. J’ai hâte d’être en 2024 pour pouvoir retourner dans le monde du travail”, nous déclare d’emblée le parlementaire bruxellois. “Je vais retourner d’où je viens.”

Youssef Handichi a rejoint le PTB pour les élections de 2014, quand le parti “faisait 0,8 % de voix”. Venu du monde ouvrier, celui qui a commencé comme agent de nettoyage avant de devenir chauffeur à la Stib réalise alors une percée phénoménale et devient député. En 2019, il fait le 4e score régional, loin devant certains routiers de la politique. Avec 13 089 voix en poche, il rempile pour un second mandat.

”Je n’ai pas fait d’études. Je n’ai jamais travaillé dans un cabinet. Je n’ai pas été collaborateur parlementaire. Si j’ai été élu, c’est grâce à mes connaissances sur le terrain et à mon réseau”, poursuit celui qui s’est longuement fait le porte-voix des combats des travailleurs à la société des transports bruxellois.

Une vie trop théorique

Au crépuscule de son second mandat, le quarantenaire jettois nous confirme qu’il va arrêter la politique. Et ce, alors que les communistes n’ont jamais été aussi en forme. Aujourd’hui, le PTB a 12 sièges à la Chambre, 10 au Parlement bruxellois et 10 au Parlement wallon. En 2024, certains leur prédisent d’en avoir encore plus. Youssef Handichi, machine à voix de l’extrême gauche bruxelloise, pourrait à nouveau exploser son score et s’enfiler un troisième mandat sans lever le petit doigt. Il fait pourtant le choix de tourner la page.

”Je pense avoir fait le tour de cette vie politique qui est devenue trop théorique. Il y a un gros problème là-bas. Il y a quelques dérives au sein du parti”, lâche le député sans trop s’étendre sur les frictions internes. “Le Parlement m’a usé. C’est une vie trop éloignée de la réalité.”

Youssef Handichi reconnaît que le parti qu’il va quitter est “très fort pour mobiliser” les couches plus précaires de la population. Il en respecte toujours la ligne, il ne se déclare pas déçu. C’est la fatigue qui l’amène à changer de vie professionnelle.

”Avec Écolo, on avait un boulevard devant nous”

”Sous la première législature, on a eu des victoires. On a fait reculer des réformes, comme la réforme des poubelles de Fadila Laanan (PS). Sous cette dernière législature, il nous a manqué du peps pour faire reculer ce gouvernement alors qu’avec Écolo, on avait un boulevard devant nous. Good Move, taxe kilométrique, la réforme des poubelles d’Alain Maron… On aurait pu gagner des victoires importantes, mais on n’a pas capté suffisamment la colère du terrain. On n’a pas marqué le goal alors qu’il n’y avait aucun gardien de but devant nous. Cela m’a pesé.”

Pour ce père de 4 enfants, la question matérielle liée à son départ de la politique n’en est pas une. La star du PTB nous rappelle que les élus doivent reverser une grande part de leurs émoluments au parti. Ils ne gardent qu’un peu plus de 2 000 euros. “Au PTB, on garde notre salaire d’ouvrier. Je n’ai pas goûté le confort du Parlement. Il m’est dès lors assez aisé de retourner dans le monde du travail. J’espère juste que Brieuc de Meeûs [CEO de la Stib, NdlR] acceptera de me reprendre.”