Dépénalisation de l'avortement : Ecolo-Groen dépose sa proposition de loi visant à prolonger le délai pour une IVG

Il y a six mois, le comité scientifique mandaté par les parlementaires de la Vivaldi publiait un rapport d'évaluation de la loi et de la pratique relatives à l'interruption volontaire de grossesse en Belgique. Ce rapport formule 25 recommandations, tant sur la prévention et la pratique que le cadre légal liés à l'IVG, rappelle Ecolo-Groen. "Ce rapport ne peut en aucun cas rester dans un tiroir. Nous avons donc transposé ces recommandations dans un texte de loi pour renforcer les droits des femmes à disposer de leur corps et de leur santé", annonce la députée Séverine de Laveleye, qui a déposé ce texte avec Eva Platteau (Groen). La proposition prévoit aussi l'inscription explicite de l'IVG comme un soin de santé.