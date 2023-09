Le berger allemand de Joe Biden mord une onzième personne : "Peut-être que la vie à la maison blanche ne lui convient pas"

D'après les services de sécurité, Commander "a été impliqué dans au moins 11 incidents de morsure à la Maison Blanche et dans le Delaware", où vivent les Biden lorsqu'ils ne sont pas à Washington ou en voyage. Lors d'un incident datant d'octobre 2022, la Première dame Jill Biden avait perdu le contrôle du chien qui avait attaqué un membre du personnel du Secret Service. Un mois plus tard, un agent avait dû être hospitalisé pour des morsures aux bras et aux cuisses.

En juillet, des membres du personnel de la Maison-Blanche avaient indiqué à CNN que les Biden travaillaient sur de nouveaux protocoles de formation et de mise en laisse de l'animal de compagnie après ces incidents. "Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'un agent ne soit attaqué ou mordu", avait alors confié l'un d'eux.

Faut-il en conclure que les Bergers allemands sont particulièrement agressifs ou que Joe Biden ne sait pas gérer son animal. Ni l'un ni l'autre, estime Sébastien De Jonge, président du refuge Sans Colliers.

"Le comportement d'un chien dépend de nombreux facteurs : sa race, sa génétique, son éducation, le fait qu'il ait été socialisé ou non quand il était chiot, le fait que ses besoins soient respectés ou non... Si on prend l'exemple d'un border collie, qui est une race qui a énormément besoin de se dépenser, il ne faudra pas s'étonner si un individu qui ne sort pas assez se met à avoir un comportement agressif. L'environnement joue également un rôle important, peut-être que vivre à la Maison blanche ne lui convient pas super bien. ", explique-t-il.

Le spécialiste des chiens refuse qu'on en tire des conclusions générales sur les bergers allemands. "Aucune étude scientifique n'établit formellement de lien entre la race et la dangerosité. Le risque est toujours présent, quelle que soit la race