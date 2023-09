Le PTB demande la nationalisation de Belfius : “Au niveau de l’épargne, on aurait pu avoir un taux d’intérêt plus élevé”

Actuellement, ce taux s’élève à 4 %, ce qui obligerait les banques à proposer un taux de 2 % minimum sur les comptes épargne. La proposition n’a pas reçu d’écho favorable auprès de la Banque nationale et de la BCE, ni du côté des experts de la commission parlementaire. En réponse, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a déclaré qu’il pourrait faire pression en lançant un nouveau bon d’État en décembre.

À lire aussi

Dans l’opposition, on juge que ce bon d’État, bien qu’ayant été un succès historique, ne réussira pas à faire pression. “L’émission du bon d’État, malgré son succès, n’a pas encouragé les banques à rehausser les taux d’intérêt sur l’épargne. Pourtant le signal est clair : la population demande que le secteur public intervienne davantage dans l’économie”, commente Marco Van Hees, député fédéral PTB.

Les marxistes ont dès lors déposé une proposition de loi qui, selon eux, permettrait de passer outre ce blocage : nationaliser Belfius afin d’en faire “une vraie banque publique au service du public, citoyens et des PME”.

Briser l’immobilisme du secteur

”Belfius, détenue à 100 % par l’État, opère comme les banques privées et se trouve même parmi les plus réticentes à entendre l’appel du gouvernement à relever les taux d’épargne. N’étant pas entièrement soumise à l’impératif du profit maximum, une vraie banque publique aurait pu briser l’immobilisme du secteur bancaire qui bloque la rémunération de l’épargne en offrant plus rapidement un taux d’intérêt plus élevé.”

Un propos qui a fait réagir le député Christian Leysen (Open VLD) en commission Finances. “L’actionnariat d’une banque ne constitue pas la bonne garantie d’une politique. L’histoire nous a montré qu’avoir une banque qui est dans une large mesure détenue par l’État n’est pas une garantie de rentabilité. Nous devons encore traîner 30 milliards d’euros”, a-t-il déclaré en faisant référence au scandale Dexia.