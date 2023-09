L’inquiétant business de la contrefaçon de sachets de nicotine : “C’est une jungle, on se retrouve avec des concentrations très dangereuses”

À lire aussi

Les industriels du tabac se sont donc vite engouffrés dans la brèche pour vendre ces sachets de nicotine, un produit souvent aromatisé pouvant être placé sous la lèvre supérieure pour permettre la diffusion de nicotine dans le sang.

C’est le cas de la British American Tobacco (BAT), un des plus importants producteurs de tabac et de cigarettes au monde, qui a également remarqué l’expansion d’un marché parallèle en Belgique. Après avoir visité une centaine de magasins ces dernières semaines, ils ont en effet constaté que des contrefaçons de ses produits de sachets de nicotine étaient de plus en plus présentes dans les night shops et même maintenant chez d’autres détaillants.

guillement Nous préconisons leur usage dans l’optique de réduire le tabagisme, tout en introduisant un cadre réglementaire progressif"

“En une semaine, nous avons visité 100 magasins et dans 25 % d’entre eux, on retrouvait ce genre de produit dont on ne connaît pas l’origine ni même le contenu exact, on se rend compte que le phénomène est grandissant depuis le début du mois de septembre, souligne Javier Alvarez, le country manager Belux de British American Tobacco. Ces contrefaçons reproduisent donc quasi à l’identique le packaging de BAT mais sans aucune assurance sur la qualité du produit. À ce phénomène s’ajoute le fait que via des plateformes digitales, il est de plus en plus facile d’acheter des sachets de nicotine avec des concentrations très élevées (jusqu’à 120 milligrammes). Vu l’évolution à la hausse de la demande, on risque de faire face à un problème de santé publique”.

À lire aussi

Une interdiction mais beaucoup d’interrogations

Face à cette situation, les autorités s’inquiètent de voir un marché clandestin s’étendre en Belgique, notamment via le développement de ventes non contrôlées. À partir du 1er octobre, ces sachets de nicotine ne pourront en effet plus être commercialisés chez nous, en vertu d’un arrêté royal pris en mars dernier.

Dans le cadre du plan antitabac signé par le ministre fédéral de la Santé et 23 autres ministres, un arrêté a été publié le 14 mars dernier, annonçant l’interdiction de la vente de ces sachets. Le taux de nicotine de ce produit sans tabac peut atteindre jusqu’à 90 mg, soit près de neuf fois le taux d’une cigarette normale. Plusieurs études scientifiques ont souligné différents risques sur le plan de la santé, en particulier pour les jeunes. Ils contiennent en effet suffisamment de nicotine pour provoquer une dépendance et avoir un effet néfaste sur le cerveau.

À lire aussi

Pour le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, ces sachets de nicotine, comme les cigarettes électroniques et le vapotage, peuvent être un tremplin pour fumer à un âge précoce. De son côté, la British American Tobacco a décidé de saisir le Conseil d’État pour demander l’annulation de l’arrêté royal interdisant la vente de ces produits. Le géant du tabac déplore que le “ministre n’ait pas suffisamment tenu compte des récentes recherches scientifiques menées au Royaume-Uni et en Allemagne sur les effets des sachets de nicotine et de l’avis des experts belges en matière de santé”.

À lire aussi

guillement Toutes les formes alternatives au tabac rendent nos jeunes encore plus addicts"

“La Suède est par exemple en voie d’être reconnue pays sans fumée (donc en dessous des 5 % de fumeurs selon l’OMS) en raison de la baisse conséquente de son pourcentage de fumeurs et notamment grâce à l’usage de ces sachets, indique Javier Alvarez. Avec cette interdiction à venir en Belgique, on va faire face à l’essor de ces bandes criminelles qui développent déjà ces ventes illicites et qui risquent d’exploser, tout en se privant de produits contrôlés et certifiés qui répondent aux exigences européennes. Ce qui va donc dans le sens opposé à la stratégie fédérale à ce sujet. De notre côté, nous préconisons leur usage dans l’optique de réduire le tabagisme, tout en introduisant un cadre réglementaire progressif comme cela a été le cas pour le vapotage, le tout afin d’encourager les fumeurs adultes à changer de mode de consommation”.

Mais pour Didier Cataldo, professeur de l’ULiège et pneumologue, ces produits servent avant tout à séduire les jeunes. “Il est évident que toutes les formes alternatives au tabagisme, comme les cigarettes électroniques, rendent nos jeunes encore plus addicts au tabac, explique-t-il. Ces produits restent néfastes et l’industrie du tabac a bien compris qu’il fallait s’adresser à ce public avec des formes colorées, un caractère cool et différent. Le but est clair : charmer la jeunesse et la pousser à consommer. Il est donc important de contrôler ou d’interdire ce genre d’incitants. Et ce n’est pas non plus une bonne façon d’administrer de la nicotine pour arrêter le tabac. On a des dispositifs transcutanés vendus par les sociétés pharmaceutiques qui sont encadrés et dont les effets positifs sont prouvés, on n’a donc pas besoin de cette jungle peu régulée et dont la vente se fait souvent sous le manteau”.