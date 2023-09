Un chirurgien plasticien condamné pour sexisme et incitation à la haine

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, qui avait reçu environ 1500 signalements au sujet de la conférence en 2019, et saisi la justice à ce propos, recevra un euro symbolique à titre de dommages et intérêts.

En décembre 2019, Hoeyberghs avait ainsi parlé d'une "chercheuse à moitié adulte" comme d’un "un bel exemple de comment les choses ont dérapé" et indiqué que "les enfants des mères célibataires sont les déchets de la société".

Il avait également déploré Ces propos avaient provoqué un énorme pic de signalements auprès de l’Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. "Les femmes veulent les privilèges de la protection masculine et de l'argent, mais elles ne veulent plus écarter les jambes", avait-il également déclaré, de même que : "On ne peut traiter une femme comme notre égale sans en devenir l'esclave".

Il avait poursuivi en affirmant que les hommes avaient donné aux femmes "des machines à laver, des lave-vaisselle, des femmes de ménage, jusqu'à ce que les femmes elles-mêmes deviennent superflues". "Demander de l'aide à une bonne femme ? On appelle ça être une tapette", avait-il encore affirmé.

L'arrêt de la cour de cassation reconnait qu’il y a des limites à la liberté d’expression, tout comme il y a des limites à tous les droits humains. Insulter publiquement des femmes, en tant que groupe ou certaines femmes en particulier, uniquement en raison du fait qu’elles sont des femmes, et les présenter comme inférieures, contribue à développer une attitude négative à l’égard des femmes dans la société. Et cela, la loi ne le permet pas." explique Michel Pasteels, directeur de l'institut

En janvier 2022, Hoeyberghs avait été condamné en première instance à 10 mois de prison et à une amende de 8 000 euros pour sexisme et incitation à la haine et à la discrimination à l’égard des femmes. Le chirurgien a fait appel de ce verdict. En février 2023, il a à nouveau été condamné en deuxième instance mais il a reçu une peine plus légère. Les motifs des condamnations pour sexisme dans l’espace public à l’encontre d’une personne spécifique (en vertu de la Loi Sexisme) et pour incitation à la haine et à la discrimination (sur base de la Loi Genre) ont donc été maintenus en deuxième instance.