Des jumeaux singes-lions sont nés au zoo de Planckendael

Le sexe des deux nouveaux venus n'est pas encore connu. Il faudra attendre environ trois mois pour le déterminer. En principe, les deux jeunes se verront attribuer un nom qui commence par la lettre Y comme tous les animaux qui voient le jour cette année à Planckendael.

Le zoo de Planckendael héberge depuis plus de 30 ans cette espèce menacée. Il participe au programme international d'élevage de l'espèce tout en s'engageant en faveur des animaux sauvages. Dans la ville brésilienne de Bahia, un projet de conservation cherche depuis un certain temps à concilier la préservation de leurs habitats naturels avec les intérêts économiques. La perte des habitats est, en effet, la plus grande menace pour les singes-lions. L'exploitation forestière, l'agriculture et l'élevage de bétail en sont responsables.

Les enfants de Matty et Pablo, eux, continueront à grandir encore un bon moment à Malines.