Flandre : les adoptions autonomes bientôt interdites

En suivant les recommandations d'un groupe d'experts mis sur pied en 2021, Mme Crevits souhaite réduire les risques d'abus. Cela passe notamment par un examen minutieux de la collaboration avec les pays d'origine.

Ainsi, seul le Centre flamand pour l'adoption (Vlaams Centrum voor Adoptie, VCA) sera désormais compétent pour ouvrir un partenariat avec un pays tiers et effectuer le suivi. La coopération se fera le plus souvent possible de gouvernement à gouvernement, afin de réduire le rôle d'interlocuteurs individuels comme les orphelinats. Cette politique doit permettre d'éviter que des enfants "adoptables" ne soient recherchés dans un but financier.

Toutes les adoptions devront se dérouler sous la direction d'un service d'adoption reconnu (un seul depuis le 1er juillet). La mission de ce service d'adoption sera également uniquement axée sur l'accompagnement et la prise en charge de toutes les personnes impliquées dans une procédure d'adoption.

L'adoption autonome n'était possible qu'en Communauté flamande. En fédération Wallonie-Bruxelles, l'adoption doit déjà se faire via un service d'adoption reconnu.