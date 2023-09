Huit familles et un restaurateur à la rue ce lundi suite à un “ordre de déguerpir” : “C’est inhumain d’agir de la sorte !”

"Il y a trois mois, le bâtiment a été mis aux enchères. Le nouvel acquéreur est venu me voir pour me dire que nous devions quitter les lieux. Il était, dans un premier temps, envisageable de m’accorder un bail pour poursuivre mon activité mais cela n’a finalement pas été possible”, regrette Nikos, locataire du premier étage et patron du restaurant grec situé au rez-de-chaussée.

Une situation catastrophique pour les familles qui vivent dans cet immeuble et à qui aucune solution de relogement n’a été proposée. “Je suis tombé des nues en apprenant que je devais quitter les lieux, je me suis clairement retrouvé devant le fait accompli”, regrette Georges, le fils de Nikos, qui vit dans l’immeuble avec son épouse et leur fille d’un an et demi. “Je n’ai pas eu de préavis. Je trouve que c’est inhumain d’agir de la sorte. Il y a eu une vente publique et le bâtiment a été saisi sans aucune possibilité de recours, les habitants n’ont pas été mis au courant. Nous ne savons pas où aller.”

Les biens endommagés et sales seront considérés comme des détritus

Nous avons pu consulter le courrier de l’huissier qui indique que les habitants doivent “immédiatement déguerpir et mettre à la libre et entière disposition de la partie requérante les lieux situés chaussée de Forest.” “Les biens qui se trouveront encore dans l’habitation après le délai légal fixé par le juge (à savoir le lundi 2 octobre, NdlR) seront mis sur la voie publique à ses frais. Les biens endommagés et sales seront considérés par la commune comme des détritus.”

Il est également stipulé que les habitants doivent “prendre leurs dispositions afin de vider les lieux litigieux et de restituer lesquels de l’immeuble au plus tard trois jours ouvrables avant cette date, sans quoi l’expulsion aura bien lieu, avec serrurier et en présence de la police.”

Contacté, le bourgmestre de Saint-Gilles Jean Spinette explique ne rien pouvoir faire à cette situation, étant donné qu’il ne dispose pas du droit de préemption. “Les créanciers ont procédé à la vente très rapide de la maison et du restaurant et nous n’avons pas pu faire valoir notre pouvoir de préemption au prix de l’acquéreur le plus haut sans passer par le conseil communal”, explique-t-il. “Désormais, la vente a eu lieu et les propriétaires font exécuter l’ordre de déguerpir. ”

La disparition du restaurant grec, qui dispose d’une vingtaine de tables sur la place Bethléem, va laisser un vide. “Cette situation est vraiment triste, il est là depuis 50 ans, c’était un établissement historique du quartier”, regrette le patron d’un autre établissement de la place Bethléem.

Les huissiers de justice et la police seront présents ce lundi vers 8h du matin pour faire exécuter l’ordre de déguerpir.