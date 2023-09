Jean-Luc Crucke annonce avoir gagné son combat contre le cancer !

Ce jeudi et presque un an après avoir annoncé au peuple ce cancer, Jean-Luc Crucke a indiqué sur les réseaux sociaux que la rémission complète de son cancer lui avait été confirmée en ce jour par les services de l’UZ à Gand. L’homme politique (Les Engagés) a ensuite tenu à remercier “profondément tous ceux qui l’ont soutenu dans cette phase particulière de la vie et particulièrement le corps médical, les infirmier.e.s et son entourage…”.