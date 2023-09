Journée mondiale pour le droit à l'avortement : la plateforme Abortion Right se mobilise pour défendre le droit à l'IVG en Europe

"On aurait tort de croire que les stratégies mises en œuvre par les mouvements intégristes et conservateurs ne concernent que les États-Unis", où la Cour suprême a révoqué le droit à l'IVG en 2022, met en garde le Centre d'action laïque (CAL), membre d'Abortion Right. Dans un état des lieux de l'avortement en Europe, le centre évoque Malte qui n'autorise l'IVG qu'en cas de danger de mort de la femme, la Pologne qui a presque interdit l'avortement, la Hongrie où l'écoute des battements de cœur du fœtus est imposée aux personnes souhaitant avorter...

"La criminalisation de l'avortement a des conséquences graves et dévastatrices. Elle pousse certaines femmes à recourir à des avortements dangereux et non médicalisés, mettant ainsi leur santé et leur vie en danger. Selon l'OMS, 47.000 femmes meurent chaque année des suites d'un avortement clandestin", enchérit le CAL.

Alors que la population européenne se rendra aux urnes en juin prochain, Abortion Right veut faire du droit à l'avortement un enjeu des élections. "Ensemble, faisons entendre notre voix et affirmons que l'IVG est un droit humain essentiel pour garantir l'égalité, la dignité et la liberté des femmes", lance la plateforme.

Un rassemblement se tiendra de 15h30 à 19h00 place du Luxembourg pour défendre le droit à l'IVG. Auparavant, une conférence sur le droit à l'avortement est prévue au Parlement européen.