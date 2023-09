La proposition choc de Nicole De Moor: "Les demandeurs d’asile doivent payer leur place en centre d’accueil"

La secrétaire d’État CD&V parle d’une “contribution équitable”. “Il n’est que juste que les demandeurs d’asile qui disposent d’un revenu propre participent au coût de leur logement. Nous demandons une contribution raisonnable et continuons ainsi à encourager les demandeurs d’asile à travailler. Je m’engage fermement depuis un certain temps à ce que les demandeurs d’asile soient activés.”

Cette contribution ne sera pas demandée à tous les demandeurs d’asile, mais uniquement à ceux qui disposent d’un revenu régulier. Cette condition implique de permettre aux réfugiés et aux migrants désireux de rester en Belgique de travailler sur le territoire. Une volonté défendue par Ecolo-Groen et le CD&V, mais qui ne fait pas l’adhésion du côté des libéraux.

Faire travailler les demandeurs d’asile

Aujourd’hui, il est possible pour les demandeurs d’asile de travailler par le biais du plan d’action “Demandeur d’asile cherche emploi”, lancé sous l’impulsion de Sammy Mahdi quand celui-ci était encore secrétaire d’État. “L’année dernière, 10 000 demandeurs d’asile ont été employés pour des périodes plus ou moins longues”, nous informe le cabinet De Moor. La secrétaire d’État voit cette disposition comme une méthode d’intégration win-win. “Il s’agit d’une situation gagnant-gagnant pour les entreprises à la recherche de personnel supplémentaire et pour les demandeurs d’asile eux-mêmes. En travaillant, les demandeurs d’asile peuvent acquérir de l’expérience et apprendre notre langue. Ils acquièrent un revenu propre, peuvent se débrouiller seuls et contribuer à la société.”

La contribution que les demandeurs d’asile qui travaillent devront reverser à leur centre d’accueil sera calculée proportionnellement à leurs revenus selon un système de barèmes (voir tableau). Par exemple, un demandeur d’asile qui gagne 900 euros nets par mois devra payer 222,25 euros, soit 35 % de la somme restante au-dessus des 265 euros.

La contribution des demandeurs d'asile au centre d'accueil ©IPM Graphics

Le cabinet De Moor a calculé que cet arrêté royal devrait leur rapporter 2,37 millions euros par mois, soit plus de 28 millions d’euros par an.

Sanctions prévues pour non-déclaration

Les demandeurs d’asile sont encouragés à déclarer eux-mêmes leurs revenus dans leur centre d’accueil. S’ils ne le font pas, ils seront sanctionnés. La contribution qui leur sera demandée sera plus élevée. En cas de refus persistant de payer la contribution, le centre d’accueil peut décider de réduire les services offerts à la personne concernée ou, en dernier recours, de l’exclure de l’accueil.

Politiquement, on sait que tout ce qui touche à l’accueil des migrants et des sans-papiers est très délicat. Les socialistes et les écologistes ont déjà menacé de quitter le gouvernement à cause d’un désaccord sur la gestion de l’accueil. Dernièrement, les relations entre l’aile gauche et l’aile droite de la Vivaldi se sont à nouveau tendues suite à la décision de Nicole De Moor de refuser les hommes seuls dans les centres d’accueil tant que de nouvelles places n’auront pas été libérées. Une décision qui a fait bondir de hauts représentants de la loi et des ONG mais qui est soutenue par le Premier ministre et les ministres libéraux.

Politiquement pas neuf

Cette nouvelle proposition de Nicole De Moor est potentiellement explosive. Mais la secrétaire d’État tient à rassurer. La proposition n’est pas neuve, elle a seulement été revue. “Depuis 12 ans, il était déjà possible selon la loi de demander une contribution aux demandeurs d’asile ayant leurs propres revenus, mais ce système n’a presque pas été appliqué. Avec ce nouvel arrêté royal, il y aura un système avec des contributions équitables et des contrôles pour s’assurer que les contributions sont effectivement payées.”

Dans la première mouture du système qui n’a jamais été appliqué, les contributions théoriques étaient très élevées. On parlait d’atteindre 75 % des revenus qui sont au-dessus d’un montant de 650 euros. Cette proposition aurait eu pour effet de décourager les migrants à chercher du travail.

Les “transitoires” ne sont pas concernés

Les contributions ne s’appliquent pas aux réfugiés reconnus qui séjournent à titre transitoire dans un centre d’accueil. Le cabinet rappelle qu’il est dans leur intérêt de pouvoir épargner un peu d’argent afin de pouvoir, par exemple, payer une garantie locative sur le marché locatif privé par la suite. Les demandeurs d’asile mineurs qui effectuent un travail d’étudiant sont également exemptés.

Dans certains cas, les demandeurs d’asile ont un emploi à long terme et des revenus suffisants pour ne pas dépendre d’un centre d’accueil. Ces demandeurs d’asile seront encouragés à quitter le réseau d’accueil et à trouver leur propre logement.