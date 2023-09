Sofie Merckx sur la situation de Delhaize : “Pour la énième fois, l’enseigne montre son mépris”

”La violence, elle vient d’abord de Delhaize. Ces travailleurs ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, ils attendent des garanties. Pour la énième fois, Delhaize montre son mépris”, déclare la députée.

Un texte de loi, concernant une refonte de la loi Renault, va être déposé par Pierre-Yves Dermagne. Le PTB pourrait soutenir ce texte à certaines conditions. “Si une loi permet de ne plus franchiser tous les magasins d’une enseigne, bien sûr que nous sommes preneurs. Le seul problème de cette loi, c’est qu’elle ne va pas résoudre le problème de Delhaize. Il est temps que M. Dermagne montre qu’il est du côté des travailleurs, par comme M. De Croo qui soutient Delhaize.”

Ensuite, le dossier brûlant du budget a été abordé. Sofie Merckx explique alors le plan du PTB, s’ils étaient au pouvoir. “Nous proposons que la TVA sur les aliments soit réduite à 0 %. L’Espagne l’a fait. Et pour compenser cette perte d’argent, il faut taxer les plus riches. Je rappelle que les quatre grandes banques belges ont fait plus de 6 milliards de bénéfices. Il faut taxer les plus-values sur action.”

Pour conclure, la députée PTB a insisté sur le problème de la taxation en Belgique. “Il faut un soulagement fiscal pour les bas revenus, augmenter les taxes vers ceux qui ont le plus d’argent. Il faut donc soulager la fiscalité sur les travailleurs. Alors que les milliardaires qui sont de plus en plus nombreux en Belgique, ne sont pas assez taxés !”

