Un individu tué de 17 tirs de kalachnikov à Anderlecht: les quatre suspects sont toujours activement recherchés

Les faits étaient survenus vers 1h10 du matin. La victime est décédée sur place des suites de ses blessures. 19 douilles ont été retrouvées sur place. Les suspects ont pris la fuite et leur voiture a été retrouvée en feu, rue de la Semence, toujours à Anderlecht.

Quelques jours après les faits, la police fédérale a diffusé un avis de recherche. “Une Peugeot 3008 blanche en provenance de la place de la Résistance suivait une VW Golf 8 grise dans la rue Wayez. La Peugeot a ensuite dépassé la Golf et lui a coupé la route. Plusieurs personnes sont descendues de la Peugeot et ont abattu le conducteur de la Gold de plusieurs coups de feu”, rappelle la police. “Les auteurs sont alors remontés dans la Peugeot et ont pris la fuite par la place de la Vaillance puis la rue de Formanoir. Ce véhicule de fuite sera retrouvé incendié un peu plus tard.”

Dans le cadre de cette enquête, la police est à la recherche de toute personne qui aurait des éléments à communiquer sur les faits ou leurs auteurs. Si vous avez des informations, appelez le numéro gratuit 0800/30/300 et pour les témoignages depuis l’étranger, le numéro est le 0032 2 554 44 88. La discrétion est assurée.

Cette fusillade a suscité l’émoi dans la rue Wayez. “Le message envoyé par les assaillants est très fort et nous craignons une escalade de la violence. On ne veut pas que Bruxelles devienne comme Marseille, où les habitants doivent apprendre à vivre avec cette violence. Si les politiques ne font rien, on risque de se diriger vers ce scénario”, expliquait Youssef Hamdaoui, président de l’association des commerçants de la rue Wayez.

Depuis le début de l’année, neuf personnes ont été tuées dans le cadre de règlement de compte sur fond de trafic de drogue dans la capitale.