”Au début de mon mandat, je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas d’information sur l’état du parc des infrastructures de la petite enfance”, explique la ministre. “Et pour tout dire, on n’avait même pas les adresses. Pas de listing, rien. […] D’où l’intérêt de ce cadastre aujourd’hui.”

En collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et avec l’ONE, les listings sont rassemblés et un courrier est envoyé à tous les milieux d’accueil recensés en Wallonie. Un questionnaire y est joint, pour évaluer l’état des locaux.

Les premiers courriers datent de 2021. “À ce stade, seulement la moitié des milieux d’accueil ont répondu au questionnaire. Mais on peut déjà dire que la moitié des répondants présentent un état des lieux moyen ou mauvais. C’est-à-dire vétuste”, résume Valérie De Bue. On parle autant de salubrité des lieux (problèmes d’humidité, etc.) que de sécurité, de confort pour les enfants et le personnel, ou d’équipement.

Le texte, qui a été adopté en 3e lecture mercredi au gouvernement wallon, doit permettre aux quelque 500 crèches actives en Wallonie de recevoir un gros coup de main de la Région pour rénover leurs locaux, entre autres pistes d’amélioration du bâti et de mise aux normes.