”Il faut qu’on parle” : “Le particulier droit prendre tous les frais onéreux à sa charge pour se débarrasser des punaises de lit”

À propos de ces dernières, Rafaël Godfrin, co-directeur d’Antinuisible SARL, précise que ces insectes peuvent voyager par les gaines électriques et donc passer d’un étage à l’autre d’un bâtiment. Il est donc très compliqué de se débarrasser de ce fléau. “Le particulier doit se débrouiller seul et prendre tous les frais onéreux à sa charge”, détaille-t-il.

À lire aussi

Concernant les maisons de repos, il a notamment été question de la pénurie du personnel. Pour Anne-Sophie Caudron, directrice générale du pôle senior du groupe Jolimont et membre du conseil sectoriel Aînés d’UNESSA, plusieurs explications peuvent être apportés à ce propos. ”Pour une même fonction, selon que l’on travaille pour une crèche, une maison de repos ou à l’hôpital, on n’a pas forcément la même rémunération. Ensuite, il y a eu la crise du Covid qui a également fait fuir vers d’autres secteurs. Enfin, sur le terrain, on a un absentéisme qui est de plus en plus conséquent”, rapporte-t-elle.

À lire aussi

L’intégralité de l’émission “Il faut qu’on parle” de ce vendredi 29 septembre est à retrouver dans la vidéo en tête d’article.