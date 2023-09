Bruno Dayez avait déclaré que “les experts ont conclu qu’il est potentiellement dangereux. Nous essayons de trouver une parade à ce rapport. Je considère qu’il est bien plus en danger qu’il n’est dangereux”. Le rapport accablant des psychanalystes, qui évoquaient un risque élevé de récidive, avait contraint Marc Dutroux a retiré sa demande de libération.

”Il y a plusieurs années, j’avais eu l’idée de conserver cette cache afin de la rendre accessible au public. Je voulais que les gens se rendent bien compte de ce que Dutroux était capable de faire. C’est tellement inimaginable et machiavélique…, explique-t-il à Sudinfo avant de réagir aux propos de M. Dayez. “Quand j’entends ce qu’il dit sur LN 24, je me pose des questions. Me Dayez devrait aller faire un stage d’une semaine dans la cache de Marcinelle. Dans les mêmes conditions que les petites. Ça lui remettrait les idées en place et on verra ensuite, s’il a toujours la même appréciation de son client.”

Le papa de Julie ne s’arrête pas là et n’hésite pas à en remettre une couche. “Par ses propos, Me Dayez est lui-même un danger pour notre société”. Si Sudinfo fait remarquer que l’avocat exerce son métier, Jean-Denis Lejeune répond tout de même : “J’accepte bien sûr qu’il défende son client et qu’il use de toutes les ficelles juridiques. Mais il doit mesurer ses propos pr rapport à notre société car là, de la part d’un avocat, on atteint les sommets”.