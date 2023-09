“Je suis Adrien de Biasi, j’ai 25 ans, bientôt 26. Mes pronoms c’est il/elle/iel. Je me considère comme une personne non-binaire. J’ai fait des études de théâtre et j’ai créé il y a bientôt quatre ans le personnage de Drag Couenne, qui était le sujet de mon mémoire à l’école. A côté de ça, je suis comédien et je joue dans plusieurs théâtres.”

Comment est née l’idée de Drag Couenne ?

“Déjà tout petit, j’utilisais le déguisement pour m’amuser. Vers 15/16 ans, j’ai commencé à m’intéresser à la notion de genre et c’est quelque chose qui m’a obsédé. Je suis resté calé sur cette définition. Puis un jour je suis allé au Cabaret Mademoiselle où j’ai vu pour la toute première fois une Drag Queen en vrai. Je suis tombé sur une drag Queen dont le nom est Loulou Velvet et je me suis dit : c’est ça que je veux faire ! Maintenant, ce qui est génial c’est qu’il y a de nouveaux films qui sortent avec des Drag Queen et qui montrent ce qu’est l’art drag et c’est plutôt chouette parce qu’il y a eu beaucoup d’amalgames autour de cette forme d’art.”

Quel genre d’amalgames ?

“Beaucoup de personnes ne voient pas la différence entre une personne transgenre et une personne drag ou associent cet art à la prostitution alors que ce n’est pas de ça qu’il s’agit.”

À lire aussi

D’où vient le nom Drag Couenne ?

“Je viens de Liège et quand j’ai dit à ma famille que je voulais faire du drag, ils m’ont dit “hein, tu veux être une drag couenne, avec l’accent de Liège. Et puis, il y a aussi ce truc très charnel de la couenne. Je voulais que ça me colle à la peau, que ce soit proche de moi.”

Comment s’est passée votre première fois dans la peau de Drag Couenne ?

“La première fois que j’ai été en Drag, c’était pour un documentaire que réalisait un étudiant en cinéma. A l’époque, je ne savais pas me maquiller, on m’avait mis une perruque à la rien à avoir… Après, j’ai fait mes débuts dans le milieu alternatif dans un show qui s’appelait Not Allowed qui se faisait dans des squats.”

Adrien De Biasi alias Drag Couenne ©Bernard Demoulin

Qu’est-ce qui vous plait dans cette forme d’expression ?

“Ce qui est cool avec le drag, c’est que c’est un outil qui te permet de parler de tous les sujets. Il y a d’office un rapport au genre mais tout drag n’est pas forcément politique. Toutes les drag queen et tous les drag kings ne sont pas des activistes.”

Il y a aussi une dimension très humoristique dans beaucoup de ces performances.

“Tout à fait. Avec le drag, on vient déranger et questionner mais avec humour et beauté !”

À lire aussi

Il y a également un côté très complet : vous touchez à la mode, au chant, à la comédie…

“Il y a des drags qui touchent plus à certaines disciplines qu’à d’autres. Mais c’est vrai qu’il faut savoir se maquiller, toucher à la mode, au théâtre, à la danse, au chant. C’est vraiment un art complet. Mon but à moi c’est justement d’aller vers une forme d’art la plus complète possible. D’ailleurs c’est pour ça qu’on trouve des Drag dans des cabarets, des théâtres, des stades, des festivals, des clubs et certaines uniquement sur Instagram.”

D’ailleurs ce n’est pas réservé aux hommes.

“C’est ça qui est génial : tout est possible. Que tu sois homme ou femme ou non-binaire, tu peux faire du drag queen, du drag king, du drag clown… Il n’y a pas de limites. Je pense que c’est intéressant car les femmes subissent plein d’injonctions sur leur apparence. Je trouve ça génial qu’elles puissent se réapproprier ces injonctions pour en faire quelque chose d’extraordinaire. Par exemple, marcher avec des talons de 15 centimètres, c’est insupportable, c’est pas la vie réelle. C’est aussi ça qu’on essaye de montrer.”

Beaucoup de Drag Queen surjouent les codes de la féminité en arborant des talons interminables, des faux seins immenses, des robes ultra courtes et décolletées, est-ce que ça ne renforce pas au contraire les stéréotypes de genre ?

“Je comprends cet argument et c’est pour ça que j’aimerais qu’il y ait plus de femmes qui fassent du drag. Mais il ne faut pas oublier que les drag, ce sont des personnages et on veut montrer que tous ces attributs sont tellement ridicules que ça en est too much. Pour moi, ça critique ça aussi. Et c’est aussi un moyen de se réapproprier toutes les insultes sexistes.”

Bruxelles - Siege IPM: Drag Couenne, gagnante de la première saison de l'émission Drag Race Belgique. A Bruxelles le 11 avril 2023 ©JC Guillaume

Vous avez souvent subi ces insultes ?

“La première insulte à laquelle j’ai eu droit c’est “t’es une fille”. Ca a commencé en maternelle. Très jeune, on associe le fait d’être une fille à une insulte. On nous dit ‘t’es une fille, t’es une mauviette, t’es une tapette’. Le but avec le drag c’est de se réapproprier ces insultes.”

Vous avez ressenti le besoin d’annoncer à votre famille que vous faisiez du Drag ?

“Oui parce que quand ils me demandaient ce que je faisais je leur répondais “je fais du théâtre”, ah oui où ça ? “Dans des cabarets… Et je me maquille un peu…” A un moment donné, il fallait bien que ça se sache. D’autant plus qu’ils allaient finir par me voir dans l’émission Drag Race. Mais leur parler n’a pas été difficile du tout. Ca c’est hyper bien passé, toute ma famille me soutient à fond. Maintenant ils regardent Drag Race France et tout. C’est assez chouette.”

Que retirez-vous de votre passage et victoire dans l’émission Drag Race Belgique ?

“En premier lieu, ma rencontre avec les artistes et ensuite, ça m’a apporté une énorme visibilité sur les réseaux sociaux et dans la rue. Cette visibilité me permet de faire passer un message plus largement mais me restreint aussi à certains niveaux. Je sens qu’il y a un certain poids liée à ce rôle de représentation. Il y a des choses que je ne peux pas faire : je ne peux plus finir à poil dans les cabarets.”

Drag Couenne, gagnante de la première saison de l'émission Drag Race Belgique. ©JC Guillaume

En quelques années, la parole s’est libérée sur les questions de genre, le drag a son émission sur une chaîne publique, les combats féministes sont médiatisés. Mais dans le même temps, on perçoit une opposition à tous ces sujets. On l’a vu avec l’EVRAS… Qu’est-ce que ça vous inspire ?

“Ca me terrifie et en même temps, ça me met le feu au cul pour encore plus en parler et être encore plus présent. Clairement, les gens qui ont orchestré des campagnes mensongères sur l’EVRAS, c’est de la débilité profonde. En plus, une image de Drag Race s’est retrouvée sur des tracts. Mais ça m’a limite fait rire parce qu’on voyait clairement que sur la photo, les enfants étaient émerveillés par les Drag Queen. Soyons clairs : quand je fais une lecture pour des enfants, je ne m’habille pas de la même manière que si je vais dans un club à Berlin. Je suis plus Drag Couette que Drag Couenne, j’adopte plutôt un costume de mamy gateau pas du tout sexualisé. Mais ces discours contre l’éducation sexuelle font vraiment peur.”

Il n’y a pas que Drag Couenne dans votre agenda. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos autres projets ?

"Je serai la semaine prochaine à la Balsamine dans le projet de Lylybeth Merle Hippocampe un projet mêlant cabaret drag et théâtre."