Nous avons mis la ministre de la mobilité Elke Van den Brandt face au au calvaire des déplacements en poussette à Bruxelles (VIDEO)

Le point de départ de la traversée était fixé à la place Flagey (Ixelles) à 8h15, histoire de faire le trajet à l’heure de pointe et dans des conditions réalistes.

La mission de la ministre ? Arriver à l’heure pour déposer ses deux enfants de substitution à la crèche et à l’école. Pour ce faire, elle a emprunté un tram entre Flagey (Ixelles) et le pont du Germoir, un bus jusqu’à la place royale, un deuxième tram jusqu’à l’arrêt de métro Parc et un métro jusqu’à Montgomery.

Elke Van den Brandt a joué le jeu proposé par la Ligue des Familles.

Si la ministre adepte de la mobilité douce semblait rompue à l’exercice, le parcours ne s’est pas avéré évident du tout. Entre les portes étroites des vieux trams 81, les ascenseurs absents ou en panne et le bus 95 bondé, elle a parfois dû compter sur l’aide d’autres passagers pour entrer dans le transport désiré. Par moments, pour le même prix, les portes se seraient refermées devant son nez.

Sur certains passages de son trajet, elle a aussi dû se résoudre à porter la poussette, bébé inclus, à bout de bras, faute d’alternative et quitte à lâcher la main de l’aînée qui a dû se débrouiller seule dans un escalier, du haut de ses petites jambes de quatre ans.

Dans les escaliers, pas le choix : il faut porter la poussette avec le petit garçon dedans et laisser la petite fille se débrouiller seule.

Notons également une absurdité : les poussettes sont en théorie interdites dans les escalators. Problème, dans certaines stations, les escalators constituent la seule voie d’accès aux quais faute d’ascenseur en état de marche ou d’escalier. La ministre, comme les autres parents confrontés à ce trajet a donc dû contourner faire fi de cette interdiction pour pouvoir mener son trajet à bien.

Conclusion, si la ministre s’en est finalement bien tirée, l’expérience nous montre bien que les transports en commun restent, malgré les efforts réels de la Stib, trop peu adaptés aux familles avec enfants.

"Si on n’accélère pas, il faudra encore 18 ans pour que les arrêts soient accessibles"

Les transports en commun ne sont pas adaptés aux familles avec enfants, alerte la Ligue des Familles qui appelle la Région bruxelloise à accélérer le rythme de rénovation des arrêts. "Au rythme actuel, il faudra encore 18 ans pour que les arrêts définis comme prioritaires c'est-à-dire que qui desservent les écoles, les hôpitaux, etc. soient accessibles", indique l'organisation. Autre priorité de la Ligue des Familles : "augmenter la fréquence des transports en commun pour qu'ils soient moins remplis avec toutes les difficultés que cela implique quand on est accompagné de jeunes enfants et pour que les trajets en chaîne qui caractérisent les déplacements des parents domicile-crèche-école-travail… puissent s'effectuer plus rapidement". Selon l'association, 8 parents sur 10 seraient prêts à prendre davantage les transports en commun si ces derniers étaient améliorés."