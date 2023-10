Un employeur sur 3 a fait appel à des étudiants jobistes cet été

"Le temps où les étudiants travaillaient seulement l'été est de toute façon révolu", a expliqué une experte chez Liantis, Dorine Storz.

"De plus, le mauvais temps en juillet a influencé la légère baisse. C'est dommage aussi bien pour les employeurs que pour les étudiants", a-t-elle souligné.

Elle a salué le fait que le système pour les étudiants jobistes ait évolué depuis quelques années et que les étudiants ne perdent plus une journée complète s'ils ne travaillent que quelques heures.

Désormais, un étudiant ne travaille plus par journée mais par heure. En outre, le nombre d'heures au taux de cotisations sociales réduit est passé de 475 heures en 2022 à 600 heures en 2023.

Selon Liantis, les chiffres de l'ONSS montrent que les étudiants prestent en moyenne 200 heures de travail étudiant par an. "Ainsi, quand le nombre d'heures prestées ne dépasse pas le plafond annuel, les employeurs et les étudiants jouissent d'une réduction des cotisations ONSS et d'une dispense de versement du précompte professionnel", a poursuivi dorine Storz.

En moyenne, un employeur qui a embauché des étudiants jobistes en a employé 4,2, un peu moins que la moyenne de 2022 qui s'élève à 4,6 étudiants jobistes. Cet été, les étudiants gagnaient en moyenne 13,26 euros brut de l'heure, contre 12 euros l'été dernier. Cette augmentation est due à l'indexation salariale, qui est évidemment valable pour les étudiants, selon l'analyse de Liantis.