”Il faut qu’on parle” : “La parole de Depardieu face à la justice, on s’en fout”

Sur la dépénalisation et la légalisation du cannabis en Belgique, Alain Kupchik mentionne la fracture qu’il existe au nord et au sud du pays concernant les débats politiques sur le sujet. La fracture gauche-droite est également présente avec le PS qui souhaite “la légalisation pure et simple avec un encadrement par l’État de la production et de la vente pour sortir le cannabis du champ pénal”. Mais pour Alain Kupchik, “le mouvement réformateur ne porte jamais aussi mal son nom que quand son président s’exprime sur le sujet”. En effet, Georges-Louis Bouchez veut sanctionner les consommateurs “qui ont du sang sur les mains”. Mais pour Nawal Bensalem, “rien ne va bouger en Belgique avant une bonne décennie”. Elle précise qu’avant chaque élection ce débat revient sur la table.

Concernant les accusations de viols à l’encontre de Gérard Depardieu, les débatteurs reviennent sur la lettre écrite par l’acteur et publiée dans Le Figaro. Dans une vidéo la productrice de cinéma Laurence Denhaerinck revient sur les nombreux chiffres relatifs aux agressions sexuelles et tranche : “La parole de Depardieu face à la justice, on s’en fout”. L’avocat Dany Spreutels rappelle alors l’importance de la présomption d’innocence et s’indigne de cette dernière réplique. “C’est une formulation tout à fait inadmissible”, précise-t-il. Nawal Bensalem rejoint le juriste et répond : “Je suis tout aussi choquée. Non Madame, on ne s’en fout pas”. Elle précise aussi qu’il n’y a actuellement qu’une seule plainte déposée contre l’acteur, les autres personnes ayant juste été témoigner dans les médias.

