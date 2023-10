La Belgique touchée par l'invasion des punaises de lit: "Bruxelles, Charleroi, Liège… Elles sont partout"

Le phénomène a pris une ampleur telle que la propagation des punaises de lit est considérée par les autorités françaises un problème de santé publique.

En Belgique aussi, la multiplication des punaises de lit est une réalité.

“On reçoit de plus en plus d’appels pour ce problème. Le pic a commencé en juillet et depuis, ça n’arrête pas. Certains jours on reçoit deux, trois, quatre, jusqu’à cinq ou six appels pour une infestation par des punaises de lit”, explique Abdel, gérant de la société de lutte contre les parasites SOS-Ratting.

Dans l’émission Il faut qu’on parle de nos confrères d’LN 24, Rafaël Godfrin, co-directeur d’Antinuisible SARL indiquait vendredi qu’il observait une augmentation de 300 % des infestations par des punaises de lit depuis deux ans. “Le phénomène est de plus en plus fort depuis quatre/cinq ans et est encore remonté en flèche cette année”, précise-t-il.

Aucune grande ville ne semble épargnée. “On nous appelle de partout : Bruxelles, Charleroi, Liège… Elles sont partout.”, indique Abdel de SOS-Ratting.

Selon lui, les vacances ont joué un rôle important dans cette prolifération.

“Les clients nous disent tous à peu près la même chose : les problèmes ont commencé deux ou trois jours après leur retour de vacances. Ils sont partis en France ou en Espagne, ont dormi dans des hôtels et ont pris les transports et ils ont ramené des punaises de l’étranger sans s’en apercevoir.”

De façon moins périodique, le succès de l’achat de produits, meubles et vêtements de seconde main a aussi eu pour conséquence de favoriser la mobilité de ces peu sympathiques bestioles, pour le plus grand malheur des peaux sensibles et des phobiques et pour le plus grand bonheur des sociétés de nettoyage qui n’hésitent pas à demander plusieurs centaines d’euros à leurs clients.

“Certaines sociétés n’hésitent pas à demander des sommes énormes à leurs clients. Certains demandent 500 ou 600 euros pour une intervention dans un appartement. Parfois, ça va jusqu’à 1 000 euros, ce n’est pas normal ! Il y a clairement des gens qui profitent de la situation pour gagner beaucoup d’argent”, déplore Abdel.

Rafaël Godfrin déplore de son côté l’absence de prise en charge des frais liés à la désinfestation par les autorités belges.“Des institutions comme les CPAS prennent les choses en charge mais pour le particulier, rien n’est fait, il doit prendre tous les frais en main.”

Selon lui, toutes les catégories de population sont d’ailleurs concernées.

“On peut en retrouver n’importe où, y compris dans les hôtels 5 étoiles”, insiste-t-il.

En France, compte tenu de la recrudescence importante de punaises de lit, le premier adjoint à la Mairie de Paris a annoncé, vendredi 29 septembre son souhait que soit intégré au contrat d’assurance-habitation le risque d’être infesté par des punaises de lit. Selon lui, de nombreux foyers renoncent à être traités faute de moyens.