Sophie Wilmès et d’autres poids lourds du MR critiquent Georges-Louis Bouchez et son emprise sur la com' du parti

Ce lundi, donc, en bureau élargi, les mandataires libéraux ont pu faire part de leurs interrogations sur l’évolution que connaît leur formation politique. Et même plus que cela…. Dans un tir de barrage venu de plusieurs élus, le style de Georges-Louis Bouchez a été pointé du doigt. Même l’ancienne Première ministre et ancienne ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, a fait part de son malaise face à l’emprise très personnelle du jeune Montois sur l’appareil de parti et sur sa communication.

"Sophie Wilmès a émis des réserves sur la personnification du parti"

”Il y a eu une longue discussion où tout le monde s’est exprimé dans le même sens. Mais la discussion sur une éventuelle prolongation n’a pas abouti, explique une personnalité du MR. On reste en attente. Tout le monde a pointé du doigt l’emprise de Georges-Louis sur le MR. Sophie Wilmès a en effet émis des réserves sur la personnification du parti. Je ne vais pas en dire plus, je ne veux pas participer au déballage dans les médias. Il faut désormais arriver à une solution.”

Sophie Wilmès et Georges-Louis Bouchez (Photo by Philip Reynaers / Photonews) ©PRE

Vers 14 heures, la réunion a pris fin. C’était l’impasse. Pour rappel, outre son style, plusieurs membres influents du MR voudraient obtenir des garanties de Georges-Louis Bouchez sur la manière dont il attribuera les portefeuilles ministériels dans les prochains gouvernements, pour peu que le MR reste au pouvoir. Il serait également question d’encadrer le président dans les négociations en vue de former ces mêmes exécutifs après les élections de 2024.

Sans cela, ces personnalités, qui restent pour le moment discrètes dans les médias, pourraient réclamer des élections internes dans les prochaines semaines. Cette hypothèse, assez improbable, ne fait pas trembler Georges-Louis Bouchez qui aurait de bonnes chances d’être alors réélu pour un mandat de cinq ans.