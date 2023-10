Vaccination contre la grippe en pharmacie : pourquoi le projet de loi divise autant

À lire aussi

Dans la foulée, l’ABSyM s’est réjoui de constater que l’opposition a vivement marqué son désaccord en invoquant notamment une atteinte à la qualité des soins. Pour le syndicat, autoriser le pharmacien à vacciner toute personne qui entre dans sa pharmacie contre la grippe entraînerait une diminution de la qualité des soins et va à l’encontre de la loi sur la qualité des soins.

guillement On voit que notre couverture vaccinale n’est pas suffisante chez les personnes à risques"

“C’est le médecin généraliste qui reste le mieux placé pour déterminer si son patient relève d’un groupe à risque et a intérêt à être vacciné, explique l’ABSyM. Pour nous, il est clair que la vaccination antigrippale doit se concentrer sur ceux qui en ont besoin, et ce, pour des raisons tant sanitaires que financières. En outre, c’est aussi le médecin généraliste qui connaît le mieux son patient et qui a l’occasion d’examiner son patient pour voir s’il n’y a pas une contre-indication à la vaccination et peut-être aussi diagnostiquer une pathologie silencieuse chez ces patients âgés”.

”Si on peut le faire avec le Covid, on peut le faire avec d’autres virus”

De leurs côtés, les pharmaciens ont tenu à rappeler que des formations avaient été réalisées auprès du personnel et qu’ils avaient déjà relevé cette mission lors de la campagne de vaccination anti-covid. Pour Hervé Mees, pharmacien à Ressaix dans le Hainaut et président de l’Union pharmaceutique du Hainaut occidental et central (UPHOC), c’est une initiative pertinente pour un certain public. “On voit que notre couverture vaccinale n’est pas encore suffisante chez les personnes à risques et c’est primordial de protéger davantage ce type de patient, souligne-t-il. D’ailleurs, on voit qu’il y a une demande au sein de la patientèle, notamment pour des gens qui n’ont pas de médecin traitant, des publics isolés. Si on peut le faire avec le covid, on peut le faire avec tous les autres. Ce serait un non-sens de ne pas être dans la continuité”.

Pour le ministre de la Santé, l’objectif est clair : augmenter la couverture vaccinale de la population, encore trop faible en Belgique, en particulier pour certains groupes à risques. “Dans 11 pays européens qui nous entourent, comme la France ou l’Allemagne, la vaccination contre la grippe par les pharmaciens est autorisée depuis longtemps. Nous constatons que la couverture vaccinale est plus élevée dans ces pays, précisément parce que les pharmaciens ont de nombreux contacts avec la population”, a-t-il notamment expliqué.

Pour sa part, la Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) se montre favorable à la proposition du ministre. “Nous n’avons pas d’opposition scientifique à la vaccination des pharmaciens, à condition qu’ils soient bien formés à la gestion des complications et qu’il y ait un enregistrement des vaccinations faites sur les plateformes de vaccination, explique le Dr Aurore Girard, médecin généraliste à Woluwe-Saint-Lambert et présidente de la SSMG. De plus, si la traçabilité des patients est assurée, il n’y a aucune raison scientifique de dire qu’une vaccination par une personne ou par une autre est plus importante ou non”.