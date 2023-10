En voulant éviter des accusations de racisme, Rousseau est à présent accusé de censure: "Un mauvais message du politique à l’égard de la presse"

Auditionné jeudi

Pour rappel, Conner Rousseau avait eu une altercation avec des policiers lors d’une fête communale sur la Grand-Place de Saint-Nicolas. Les policiers ont, ensuite, rédigé un PV revenant sur le déroulé de cette soirée. “Selon nos informations, il s’agit d’un rapport rédigé pour racisme et xénophobie”, rapportait Het Nieuwsblad, la semaine dernière.

Le socialiste flamand avait réagi dans la foulée : “Je suis effectivement allé dans un café à Saint-Nicolas ce jour-là et j’ai parlé avec plusieurs policiers là-bas. J’avais trop bu, mais dans ma mémoire, le ton de la conversation était plutôt plaisant et amical. Je ne me souviens pas exactement de ce qui a été dit”. À la suite de cet incident, une enquête a été ouverte par le parquet de Flandre orientale.

Jeudi dernier, des journalistes de VTM et Het Laatste Nieuws voulaient en dire davantage et, notamment, rendre publics certains extraits du fameux PV de police. Les journalistes ont contacté Conner Rousseau pour une réaction. La réponse est venue de la justice.

Le président du tribunal de première instance de Termonde, saisi en référé à la suite d’une requête unilatérale de Conner Rousseau, a interdit la publication par VTM et Het Laatste Nieuws d’un article sur le sujet. La défense de Conner Rousseau estimait que, n’ayant pas eu connaissance du contenu inscrit dans ledit PV de police, il ne lui était pas possible de répondre et de se défendre. Et d’ajouter que la divulgation de certaines informations pourrait nuire au secret de l’instruction. Les médias concernés disent qu’ils respecteront cette décision, mais explorent “toutes les possibilités juridiques” afin de pouvoir publier leur travail.

Lundi après-midi, le socialiste flamand a promis de faire preuve de transparence dès qu’il sera interrogé. Ses avocats ont annoncé, lundi soir, qu'il sera auditionné jeudi par la police. En attendant, en Flandre, la presse n’en démord pas et estime avoir été censurée.

L’article 25 de la Constitution

Sandrine Carneroli, avocate spécialisée en droit des médias, rappelle que la censure est interdite en Belgique, selon l’article 25 de la Constitution. “Mais il s’agit d’une requête unilatérale, déposée au tribunal en extrême urgence et sans entendre la partie adverse.” En d’autres termes, il sera possible, pour les organes de presse visés, de contester la situation. “Il est possible de faire opposition, et on peut imaginer que les avocats des journalistes le feront. Ainsi, il y aura un débat de fond dans lequel on pourra dire qu’il s’agit de censure préalable, ce qui est contraire à la Constitution, et qu’un arrêt – qui fait jurisprudence – rendu en 2011 par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) va dans le même sens.”

Une contestation qui pourrait être bénéfique aux journalistes ? “On peut imaginer qu’en opposition, sur la base de ces éléments, la décision sera tout autre. En tout cas, je n’ose pas imaginer que l’interdiction soit maintenue, mais nous attendons de voir”, réagit Martine Simonis, secrétaire général de l’Association des journalistes professionnels (AJP).

Elle explique que ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les médias sont confrontés à des demandes unilatérales d’interdiction de publication d’une information. “En Belgique, nous avons un système de responsabilités des médias et des journalistes a posteriori, et jamais de contrôle a priori. Sinon, c’est la censure. La Constitution est pourtant claire sur ce point depuis 1830.”

Quid du secret de l’instruction dans ce dossier ? “Les journalistes ne sont pas soumis au secret de l’instruction, c’est la justice qui a ce devoir, explique Sandrine Carneroli. Martine Simonis ajoute que c’est également le cas de la présomption d’innocence. “Les journalistes doivent en tenir compte, mais il s’agit d’un principe qui s’applique au monde judiciaire et à la police.”

Et de conclure : “Le monde politique, comme le monde judiciaire, doit accepter que la presse est un contre-pouvoir qui a ses règles de fonctionnement et qui ne demande aucune impunité. Cette histoire est un mauvais message du politique à l’égard de la presse. Et dans le genre mauvais message à l’encontre de la presse, cela ne concerne pas que la Flandre, nous en avons aussi côté francophone”.