"Il faut qu’on parle": "Les politiques se sont engouffrés dans une liste blanche pour ne pas payer leurs contraventions"

Pour le premier, Jean-Marc Ghréaille explique “qu’il ne voit pas que du négatif dans ces nouvelles technologies”. Selon lui, l’intelligence artificielle “peut aussi représenter de l’espoir”. Il cite par exemple “la possibilité de retrouver un proche décédé d’une manière virtuelle, mais très intense”.

De son côté, Catherine Ernens estime qu’il faut “se méfier” et que cela peut-être dangereux pour nos sociétés parce que “les gens ont plus tendance à croire rapidement ce qui est faux que ce qui est vrai”. Ce qui convainc le directeur d’antenne de LN24 qui estime que l’on doit surtout “faire confiance à l’intelligence humaine et à l’esprit critique”.

Le second sujet est beaucoup plus polémique. On apprenait par nos confrères de la Libre que Bea Diallo (ex-échevin ixellois socialiste) avait bénéficié de certains avantages, comme celui de ne pas être tenu à payer de redevances de stationnement dans la commune. Cette information ressort d’un mail adressé par l’administration ixelloise à parking.brussels, que l’ASBL Transparencia Belgium a fourni à La Libre.

Pour évoquer cette information, Claude Archer, co-fondateur de Transparencia, était présent sur le plateau. Il a notamment expliqué que certaines personnes étaient dispensées de payer les stationnements. “C’est notamment le cas des infirmières en urgence ou des médecins. Mais les politiques se sont engouffrés dans la brèche !” Il a ensuite listé les communes honnêtes où les employés n’ont pas droit à des privilèges. Pour Catherine Ernens, ces faits font “baisser la confiance de la population envers la classe politique”. Claude Archer se demande surtout pourquoi la commune d’Ixelles n’exige pas “le remboursement des salariés fraudeurs”.

