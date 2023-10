Depuis lors, cette affaire prend beaucoup d’ampleur. En effet, VTM et Het Laatste Nieuws voulaient divulguer davantage d’informations sur cette soirée avec, notamment, des extraits du PV de police. Les médias ont sondé le politicien pour une réaction qui leur a répondu par voie juridique. L’homme de gauche a obtenu gain de cause : l’article n’a pas été publié. Ce qui n’empêche pas la machine médiatique de déferler sur Conner Rousseau.

À lire aussi

Dans son édition de ce mardi, De Tijd assure que les socialistes contestent fermement le PV des policiers. “Ils mettent en cause le fait que le rapport n’ait été rédigé que dix jours après les faits”, explique le média. Nos confrères poursuivent également en expliquant que ce serait Lieven Dehandschieter (N-VA), le bourgmestre de Saint-Nicolas, qui serait à l’origine du PV.

Une version qui ne plaît pas du tout au principal intéressé. “Je ne suis pas du tout d’accord avec cela”, répond Lieven Dehandschieter dans le Nieuwsblad. “Il se répand que j’aurais ordonné l’établissement d’un procès-verbal. Je l’aurais fait parce qu’un sondage d’opinion aurait montré que Conner Rousseau avait 8 % d’avance sur moi à la commune.” Le bourgmestre assure que tout ceci est un tissu de mensonges. “Je n’avais jamais entendu parler d’un sondage jusqu’à ce que cette insinuation soit faite. En plus, je suis en politique depuis 35 ans et je ne suis pas du genre à aller distribuer des scoops à la presse. Je suis en colère et ennuyé que les gens répètent cela.”

À lire aussi

Conner Rousseau a également nié cette vision des faits. “Assez de fausses accusations ont été portées ces derniers temps. Nous ne participons pas à cela. J’ai de bons contacts avec Lieven. Nous entendons toutes sortes d’histoires et nous nous posons beaucoup de questions. J’espère que les choses seront bientôt claires”, a-t-il dit dans des propos repris par le Nieuwsblad. De son côté, Lieven Dehandschieter persiste et signe : “La police m’a informé à un moment donné qu’un procès-verbal avait été dressé et remis au parquet. Le message était que nous ne ferions aucun autre commentaire à ce sujet.”

Par ailleurs, le bourgmestre a également affirmé qu’il ne savait pas du tout si le socialiste avait réellement appelé le chef de police pour essayer d’avoir des informations supplémentaires.

Après l’explication de Conner Rousseau à la police ce jeudi, on devrait en savoir davantage sur les circonstances de cette soirée qui n’a pas fini de faire parler d’elle en Flandre et en Belgique.