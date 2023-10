L’été joue les prolongations en Belgique : les 10 grands gagnants et perdants de cet été indien

Le phénomène n’a pourtant rien de banal. “Nous sommes environ à 8 degrés au-dessus des normales saisonnières”, décrivait, lundi, le météorologue de l’IRM, Pascal Mormal. Le record pour un 2 octobre a même été franchi : 26,54 degrés !

Des températures anormalement élevées – on a atteint 26,54 degrés à Uccle ce lundi, un record journalier et le second jour d’octobre le plus chaud de l’histoire – qui ont des conséquences positives pour de nombreux secteurs (loisirs extérieurs, Horeca, économies de chauffage,…) mais également négatives (désertion des établissements couverts, retards dans les cultures fruitières,…). La DH a listé les 10 grands gagnants et perdants de cet été qui fait des heures sups.

À commencer par la nature et l’environnement, grands perdants de ces épisodes de dérèglement climatique. “La chaleur actuelle est évidemment un phénomène particulièrement inquiétant, confirme Pascal Mormal. Une telle hausse des températures peut avoir des répercussions gravissimes sur la nature et l’environnement. Il suffit de penser aux incendies dévastateurs qui ont ravagé plusieurs pays cet été ou bien aux inondations tragiques en Belgique en 2021. On pourrait penser qu’il est agréable d’avoir des températures plus douces en automne ou en hiver mais cela veut également dire qu’il fera plus chaud durant les autres saisons et qu’elles seront moins supportables.”

Les pommes souffrent des nuits trop douces

Les pommes ne sont pas assez colorées. ©EDA

Les producteurs de pommes subissent les effets négatifs de cet “été indien”, comme l’expliquer Olivier Warnier, du Centre fruitier wallon. “Les pommes produites en Belgique ont besoin, à cette période de l’année, d’une alternance entre des nuits fraîches, cinq à six degrés et des journées normales, autour de 15 degrés. C’est cette alternance qui permet à la pomme de prendre des couleurs. Actuellement, les nuits sont trop douces et les pommes grossissent sans prendre des couleurs.”

Le risque, ce sont des ventes en berne pour les producteurs et une hausse des prix.

Les activités extérieures attirent les foules : “un mois de septembre historique”

La saison du kayak est prolongée. ©Copyright (c) 2016 FamVeld/Shutterstock. No use without permission.

Les parcs d’attractions et de loisirs font le plein depuis le début du mois de septembre. Si l’été avait été relativement mitigé, cette belle arrière-saison permet de corriger le tir. “Le mois de septembre a été historique pour nous, assure Luigi Coduti, directeur commercial d’Adventure Valley Durbuy. Toutes les activités extérieures cartonnent et resteront ouvertes une semaine de plus que prévu, soit le kayak, le VTT ou encore le labyrinthe. Après un été moyen à cause de la météo, le beau temps actuel nous permet d’équilibrer les chiffres.”

Les acrivités en intérieur n'attirent pas : les Belges veulent profiter pleinement des derneirs beaux jours

Les cinémas n'attirent pas beaucoup quand il fait si bon dehors. ©Copyright (c) 2016 Fer Gregory/Shutterstock. No use without permission.

Si les activités extérieures sont plébiscitées lors des belles journées ensoleillées d’arrière-saison, celles se déroulant dans des lieux couverts sont quelque peu boudées par les Belges qui veulent profiter des dernières chaudes journées de l’année. Les visites au musée, séances de ciné et autres activités improvisées souffrent un peu, sans être désertées pour autant. Les salles de concert sont moins concernées, les places étant souvent vendues plusieurs mois à l’avance.

Vers un grand cru 2023 pour le vin belge

Pierre Rion est optimiste. ©Alexis Haulot

À la fin de l’été, on n’aurait pas pensé pouvoir écrire cela, mais la cuvée 2023 s’annonce excellente pour le vin belge. “Le beau du temps du printemps avait permis de miser sur une belle quantité de raisins, et l’été n’a pas fait trop de dégâts, se réjouit Pierre Rion, président de l’association des vignerons de Wallonie. L’été indien des dernières semaines a permis aux raisins d’arriver à une belle maturité. Je pense qu’on se dirige vers un grand cru pour 2023 !”

Les glaciers ne perdent pas la boule : “les gens profitent des derniers rayons de soleil”

Chez certains glaciers, on vend comme durant l'été. ©Olivier Pirard

Un grand soleil, de la douceur, et on pense vite à profiter d’une petite glace. Il suffisait de passer devant un glacier ce week-end pour constater que les différentes adresses cartonnent pour le moment. “Je suis en plein rush, je n’ai pas beaucoup de temps à vous accorder”, nous indiquait une vendeuse du glacier Capoue, à Etterbeek, ce lundi après-midi. “Nous fermons à 22h en été, mais fermons une heure plus tôt pour le moment. Mais ce ne sont pas encore nos horaires d’hiver. Les gens profitent des derniers rayons de soleil et viennent chez nous, cela fait des journées bien remplies mais c’est positif”, a-t-elle eu le temps de nous dire avant de servir un nouveau cornet. À Wavre, un glacier nous indiquait récemment qu’il prolongeait ses horaires d’été comme jamais auparavant.

Une période chaude, ce sont aussi des économies de chauffage !

On a déjà économisé quelques euros. ©Jean Luc Flemal

Du beau temps jusqu’au début du mois d’octobre, ce n’est pas normal. Mais quand les prix du gaz, du pétrole, du bois et de l’électricité restent élevés, on se réjouit de ne pas encore devoir se chauffer. Cela fait de belles économies en vue de l’hiver.

Au niveau des réserves stratégiques, cela a aussi un impact. Un temps plus clément freine la demande sur les marchés et ne touche pas aux réserves. Le risque de pénurie pour l’hiver également diminue à chaque journée chaude qui s’ajoute au calendrier. C’est toujours cela de gagné.

Une météo idéale pour regonfler son moral

Il faut profiter des derniers jours de beau temps avant un hiver qui peut être long. ©Shutterstock

Lorsque les jours raccourcissent, de nombreux Belges se disent de plus en plus fatigués et irritables. Et finissent, en décembre, janvier ou février, par tomber en dépression hivernale. “Elle est consécutive à une inertie de sommeil générée par un manque de lumière”, nous expliquait récemment Roland Pec, responsable de l’Unité de sommeil à domicile Domo SleepWell. Les symptômes sont bien connus : somnolence excessive, fatigue mentale et physique, manque de tonus, prise de poids… Pour éviter de sombrer dans cette dépression hivernale, la lumière automnale est capitale. La période actuelle est donc la bienvenue. La chaleur n’étant toutefois pas importante dans ce cas-ci, de prochaines semaines plus froides mais ensoleillées resteraient excellentes pour gonfler notre moral avant l’hiver.

Petits commerces et Horeca se réjouissent

Les badauds apprécient beaucoup faire du shopping en extérieur par beau temps. Sans doute moins dans les grands centres commerciaux couverts. ©Bauweraerts Didier

Les commerces de détail sont à ranger à la fois dans la catégorie des gagnants et des perdants d’un été qui joue les prolongations. Notamment au niveau du textile. Lors du week-end du client, organisé ces samedi et dimanche, l’UCM dit avoir enregistré une affluence record. Et une hausse des transactions de 11 % par rapport à un week-end classique. Pas vraiment une surprise, selon le Syndical national des indépendants : “Avec le beau temps, les gens aiment déambuler dans les rues pour faire leur shopping, confie Olivier Mauen, porte-parole. Ce qui est bon aussi pour l’Horeca car quand on fait son shopping, on aime aussi s’arrêter pour prendre un café ou manger en terrasse. Cet été prolongé vient quelque peu compenser les mois de juillet et d’août très pluvieux.” Par contre, indique le SNI, les commerçants installés dans des galeries couvertes en profitent moins, sans toutefois connaître une baisse flagrante de leur fréquentation.

Les animaux sauvages peuvent être déboussolés

Les animaux sauvages peuvent préparer leurs réserves hivernales. Mais attention à un été trop long qui laisserait place à un brusque hiver. ©Shutterstock

S’il est difficile de quantifier l’impact du dérèglement climatique sur les animaux sauvages, il est certains que les effets cumulatifs de tous ces épisodes ont des impacts directs et indirects. “Il y a toujours des espèces qui en profitent, et d’autres qui subissent les conséquences”, précise Natagora. Si les conditions climatiques peuvent être favorables aux animaux qui cherchent à faire des réserves avant l’hiver, ceux qui hibernent pourraient être déboussolés. Sans vrai automne, ils pourraient ne pas suffisamment anticiper une arrivée brusque de l’hiver et ne pas stocker suffisamment de graisse pour passer celui-ci sans encombre.