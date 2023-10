Près de 300 victimes d’abus sexuels au sein de l’église sont accompagnées par la justice: “Aucune poursuite pénale n’est possible en cas de décès”

Suite à la diffusion, le parquet fédéral a communiqué pour énoncer les mesures prises visant à accompagner les victimes, dont beaucoup ne peuvent porter plainte à cause du délai de prescription. “Les faits d’abus sexuels constituent un traumatisme lourd et insupportable pour les victimes”, explique Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral. “Depuis 2010, le ministère public a mis une série de procédures en place pour que les victimes se sentent écoutées et soutenues. Près de 300 victimes ont eu un contact direct avec un magistrat du parquet fédéral. Dans ce cadre, il leur a été expliqué que plus aucune poursuite pénale n’était possible en cas de décès de l’auteur, de prescription des faits ou de décision pénale antérieure portant sur ces faits.”

En 2010, l’évêque Roger Vangheluwe a été mis en cause dans l’arrondissement judiciaire de Bruges. Une série de perquisitions a alors été ordonnée par le juge d’instruction bruxellois, dans le cadre du dossier dit “Calice”. “Suite à ces évènements, le Collège des procureurs généraux a demandé, en septembre 2010, au parquet fédéral d’assurer une mission de coordination eu égard à l’afflux de plaintes relatives à des faits d’abus sexuels commis au sein de l’église. Depuis lors, le parquet fédéral a assuré cette mission, d’une part, en faisant office de point de contact central pour tous les parquets locaux et, d’autre part, en assurant un point d’accès aisé pour toutes les victimes. Le parquet fédéral est ainsi intervenu comme coordinateur dans 619 dossiers”, poursuit-il.

Mais pour le reste, la marge de manœuvre du parquet fédéral demeure mince. “La souffrance des victimes doit être entendue, même si, dans la majorité des cas, les faits dénoncés sont prescrits ou que les auteurs sont décédés. La Justice a le souci constant de s’améliorer et, à ce titre, l’expérience des échanges avec les victimes des abus sexuels au sein de l’église a aidé le ministère public à améliorer l’approche et l’accompagnement d’autres victimes de faits très graves malheureusement intervenus depuis lors. Il est néanmoins tout aussi important pour tous que les déclarations qui sont faites sur les différents plateaux de télévision à propos de la manière dont la Justice aurait traité ou traite encore ces faits, soient factuellement et juridiquement exactes”, conclut Eric Van Duyse.