PV intriguant, coup de fil au chef de la police : l’affaire Conner Rousseau prend un nouveau tournant

Si l’homme politique ne se souvient pas de ce qu’il a dit, il réfute ce qui se dit dans les médias à propos de la véhémence de la discussion avec les forces de l’ordre. “J’avais trop bu, mais dans ma mémoire, le ton de la conversation était plutôt plaisant et amical. Je ne me souviens pas exactement de ce qui a été dit.”

Peu après l’incident, Conner Rousseau aurait téléphoné au chef de la police de Saint-Nicolas, Jo De Geest, pour demander des éclaircissements sur le rapport de police. Selon des sources au sein du Vooruit, il l’a informé qu'” il n’y avait aucune mention d’un incident dans le rapport de nuit”, qu'”aucun rapport de police n’avait été établi” et qu'”il n’y avait pas non plus d’images”, rapportent nos confrères du Nieuwsblad.

La prise de contact de la part d’un homme politique avec les forces de l’ordre dans une affaire le concernant provoque un tollé dans notre plat pays.

D’ailleurs, peu après que les médias aient rapporté l’incident, Christine Mussche, l’avocate de Conner Rousseau, avait déclaré ceci : “Ce pv a pris un chemin très particulier. Il faut savoir que nous avons des SMS de certaines personnes haut placées dans ce contexte. Qui écrivent : Ne vous inquiétez pas, ce n’était rien, il n’y aura pas de PV à ce sujet”, détaille le Nieuwsblad.

Une déclaration qui faisait référence au coup de fil de Conner Rousseau au chef de la police ? Affaire à suivre…