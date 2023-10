"Tu ne diras rien", un ouvrage glaçant sur la pédophilie dans l’église : "Il est insupportable que certains prêtres restent impunis"

"Dans les années soixante, j’allais au collège Saint-Pierre à Uccle. J’ai pu être témoin de dérapages des curés. On trouvait cela plutôt normal, pas spécialement choquant", explique Eric Cumps, dont son second ouvrage, “Tu ne diras rien”, vient de sortir aux éditions Academia. "À l’époque, on évitait de se retrouver seul dans le bureau. En classe, ils venaient parfois nous caresser dans le col et puis jusqu’aux fesses. Cela nous faisait rire quand ça ne nous arrivait pas personnellement. J’ai toujours porté cela en moi en me disant que c’était quand même une belle bande de salopards."

Eric Cumps a recueilli plusieurs témoignages de victimes qu’il a transposés dans la vie de ce personnage imaginaire, Paul, pour illustrer les dérives auxquelles ont été confrontés bon nombre de petits garçons. “Les scandales continuent d’éclater dans la société et je trouve cela insupportable que certains prêtres – pas tous – restent impunis, en étant déplacés ailleurs lorsqu’ils sont pointés du doigt.”

"A l’époque, on préférait avoir 39 de fièvre plutôt que d’aller à l’infirmerie"

Sans trop basculer dans la description lugubre de scènes de pédophilie, Eric Cumps évoque toutefois certains épisodes qui ont traumatisé des enfants victimes d’attouchements. "Il y a notamment la scène du suppositoire qui est tout à fait exacte. Quand on allait à l’infirmerie, nous étions systématiquement déshabillés et on nous plaçait un suppositoire dans les fesses pour dire que tout allait aller beaucoup mieux, avec des petites 'tapotes'. À l’époque, on préférait avoir 39 de fièvre plutôt que d’aller à l’infirmerie. On entendant les curés souffler dans nos oreilles, c’était épouvantable. Je précise toutefois que l'internat dans lequel se déroule l'histoire est imaginaire mais les dérives sont bien réelles."

Les prêtres suspectés d’attouchements sont systématiquement déplacés ailleurs

D’autres passages plus romancés témoignent du malaise de l’époque. "Paul est un passionné de photographie. Il avait reçu son premier Leica avec un téléobjectif et effectuait des escapades nocturnes dans le presbytère entouré de tours de château. Il adorait aller observer une chouette qui s'y réfugiait. À un moment donné, une lumière s’est brusquement allumée et il a alors effectué plusieurs prises", poursuit-il. "En développant les photos dans son laboratoire bruxellois, il s’est rendu compte qu’il avait photographié une scène qu’il n’aurait pas dû : celle d’un prêtre en train de se faire faire une fellation par un gamin. Il a alors montré les photos au directeur et le prêtre en question a été déplacé dans le sud de la France pour s’occuper d’une chorale d’enfants."

Eric Cumps a toujours éprouvé un malaise avec le discours des prêtres. “Je ne les sentais pas à l’aise dans leur célibat et leur fonction. Cette diabolisation du sexe, l’exclusion de la femme dans l’église, le rapport très malsain à la sexualité peuvent expliquer ces dérapages à répétition, d’autant que la femme est constamment perçue comme une tentatrice. J’estime que les prêtres devraient avoir le droit de se marier avec des femmes sans quoi ils continueront à être confrontés à des enfants vulnérables”, conclut-il.

”Tu ne diras rien”, aux éditions Academia. 272 pp. 23 €.