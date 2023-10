Un zodiac et deux camions : l’Animal Disaster Team sort l'artillerie lourde pour secourir les animaux !

L'Animal Disaster Team est bien équipée. ©DR

l'idée de cette équipe, lancée conjointement par trois associations actives dans la protection animale en Belgique à savoir Gaïa, l’UWPA (Union wallonne pour la protection animale et la FéFRACAF (Fédération francophone des refuges agréés pour chevaux et animaux de ferme), mûrissait depuis les inondations qui ont frappé la Wallonie en 2021.

“Bien sûr, le bilan humain et matériel de ces inondations nous a bouleversés mais le sort des animaux nous a aussi profondément préoccupés. Lors d’une catastrophe majeure, les animaux doivent également bénéficier des meilleurs moyens possibles pour être pris en charge en urgence. De toute évidence, notre pays avait grandement besoin d’un service d’intervention dédié à la prise en charge et au transport d’animaux”, explique Lara Sohet, coordinatrice de la structure.

L’Animal Disaster Team ne prétend pas faire de l’ombre aux services de secours pour humains. Elle se veut un complément au travail des pompiers.

“En situation de crise, beaucoup de gens n’hésitent pas à se mettre en danger pour sauver leurs animaux. On l’a vu pendant les inondations. En aidant les animaux, on protège aussi leurs propriétaires”, estime Sébastien De Jonge, président du refuge Sans Colliers.

Ce dernier estime qu’il ne faut pas “hiérarchiser les situations de détresse”. “Il ne faut pas hiérarchiser les causes, on ne vole de moyens à personne. Il s’agit d’une initiative entièrement privée”, insiste-t-il.

Pour venir en aide aux chiens, chats, volatiles et autres rongeurs en danger, l’Animal Disaster Team peut compter sur un réseau d’une vingtaine de volontaires à ce jour mais qui est voué à s’agrandir progressivement. L’organisme affirme être en mesure d’assurer la prise en charge et le transport des animaux en détresse pour ensuite les restituer à leurs propriétaires ou les transférer vers les différents refuges et centres d’hébergement.