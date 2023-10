Banques alimentaires et réseaux de lutte contre la pauvreté tirent la sonnette d’alarme : “La hausse de nos bénéficiaires est inquiétante”

Autant de personnes qui arrivent souvent avec un certain sentiment de culpabilité. “Qu’ils n’ont pas à avoir. Quand ils viennent frapper à notre porte, c’est souvent leur dernier recours. Ils ont épuisé toutes les autres solutions et, malgré cela, ils ne parviennent pas à s’en sortir. Et ce n’est jamais par plaisir qu’ils arrivent chez nous.”

Au total, près de 210.000 Belges reçoivent de l’aide des banques alimentaires au moins une fois par mois. “Un chiffre en hausse de 18 % en 2022. On espérait que ça se calme en 2023 mais on recense encore une hausse de 3 ou 4 %. C’est très inquiétant. Et la cause n’est pas à chercher loin : la crise inflationniste.”

Un public qui se prive parfois de nourriture. “Nos bénéficiaires font une croix sur leurs vacances, leurs loisirs, leurs vêtements… Et malgré cela, ils n’y arrivent pas. Certaines familles n’ont pas assez pour que leurs enfants puissent manger en suffisance à l’école. Alors elles viennent chez nous. On les aide comme on peut mais nous ne sommes qu’un sparadrap pour soigner un symptôme. Pour vraiment sortir ces familles de la pauvreté, il faut une volonté politique.”

Selon Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, l’étude d’Intrum ne fait que “corroborer, malheureusement et dramatiquement, ce que l’on observe sur le terrain. Les banques alimentaires sont un bon indicateur de la précarité en Belgique. On constate aussi une diversification des profils dans les restaurants sociaux. Avec une hausse des demandes d’aides de travailleurs qui ne parviennent plus à s’en sortir.”

Selon Christine Mahy, “il n’y a pas de solution unique” pour résoudre le problème d’appauvrissement de la société. “Mais il faudrait commencer par avoir une autre politique du logement et instaurer des loyers décents par rapport aux revenus. Aujourd’hui, le loyer mange une trop grande partie du salaire. Et cela contribue à l’appauvrissement d’une frange importante de la société.”

Autre nécessité : améliorer l’isolation énergétique de ces logements, tant dans le privé que dans le public. “Les bas revenus ont souvent une facture énergétique très élevée parce qu’ils ne peuvent se payer qu’un logement très mal isolé.”

Troisième piste : revoir à la hausse les bas salaires : “Certaines personnes gagnent moins de 14 € bruts de l’heure, c’est indécent.”

Enfin, Christine Mahy invite le gouvernement à enfin mettre en place un vrai contrôle des prix sur l’alimentaire et la téléphonie. “Qui sont beaucoup trop élevés. Or, se nourrir est primordial. Et la téléphonie (NDLR : Internet compris) est devenue une nécessité dans le monde actuel. On ne peut plus vivre sans. Or, elle est trois fois plus chère en Belgique qu’ailleurs.”

Reste que tout cela nécessite une volonté politique. “C’est un choix de société, assène Christine Mahy. Gère-t-on pour que la population se sente bien ? Ou veut-on continuer à faire des mécontents… qui risquent de se tourner vers les extrêmes aux prochaines élections ?”