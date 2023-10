”Il faut qu’on parle” : “Un modèle inchangé, c’est un échec environnemental”

Ce mercredi 4 octobre, Julien Bal a reçu différents invités sur son plateau : Toto Bongiorno, restaurateur, Xavier Dupret, économiste à la Fondation Joseph Jacquemotte, Thibaut Van Hoof, journaliste à la Dernière Heure/Les Sports et Emmeline Van Den Bosch, journaliste. Au programme de ce soir : l’avion zéro carbone, le passage de Facebook et Instagram en mode payant et la richesse des Belges en question.