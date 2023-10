“Parmi les arguments qui motivent cette demande, on peut citer les préoccupations des citoyens à propos du bien-être animal affirmées à l’occasion de divers sondages, les nombreux cas d’abandons et cas de maltraitances, les refuges débordés et les accidents domestiques liés à la méconnaissance des aspects cognitifs, éthologiques, de sensibilité et de capacités à souffrir des animaux”, avancent les auteurs de la pétition.

“La Fédération Wallonie-Bruxelles a le pouvoir de mettre en place les mesures nécessaires pour garantir que tous les jeunes aient la possibilité d’apprendre comment les animaux doivent être traités avec soin et compassion dans une approche à la sensibilité animale”, précisent-ils.

L’association derrière le texte, “Des pattes et des classes” estime en effet qu’en sensibilisant davantage la population au bien-être animal et aux bases de l’éthologie de nos compagnons poilus et à plumes, de nombreux abandons et cas de maltraitance pourraient être évités. “J’ai été bénévole dans une SPA et j’ai pu remarquer que beaucoup d’abandons étaient dus à des raisons futiles comme une mauvaise connaissance des besoins des animaux. Beaucoup de préjugés et de fausses idées circulent encore et ont un impact négatif sur le terrain”, explique Fabrice Ligny, l’enseignant à l’origine de la pétition.

Concrètement, il estime que cette thématique pourrait figurer dans les programmes des cours d’éducation à la citoyenneté mais aussi dans les cours d’histoire ou de biologie. “Quand on parle des animaux à l’école, c’est toujours dans le cadre environnemental mais jamais en tant qu’individus à part entière.”